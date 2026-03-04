Logo
Страшан звук: Земљотрес пробудио грађане БиХ

АТВ

04.03.2026

09:21

1
Земљотрес код Високог
Фото: ЕМСЦ

Земљотрес, јачине 2.2, рано јутрос, 4. марта, пробудио је добар дио грађана из Високог, Брезе и Илијаша.

Како се наводи на страници Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), епицентар потреса, који се догодио у 4.37, био је седам километара сјеверозападно од Високог, те 26 километара југоисточно од Зенице.

Епицентар је био на дубини од 10 километара.

"Страшан звук", наводи један грађанин Високог, док други додаје "кратко, али заљуљало".

"Јак земљотрес, али кратак", нижу се коментари становника Високог, а придружују им се и грађани и грађанке Брезе: "Захукало јако, а пас задњих сат времена је непрестано лајао!", "Неугодно. Јако, али кратко", "Затресло добро"...

Јавили су се и из Илијаша, а према информацијама, осјетио се кратко и у Сарајеву.

Земљотрес

потрес

