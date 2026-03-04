Ухапшен возач из Сјенице: Покосио мајку и двоје дјеце на тротоару

Аутор:АТВ
04.03.2026
09:15
Коментари:0
Припадници полиције ухапсили су А. К. (26) из Сјенице због сумње да је синоћ око 21 сат изазвао стравичну саобраћајну несрећу у којој су погинуле Е. К. (44) и њена дванаестогодишња кћерка Л. К., док је деветогодишњи син задобио повреде опасне по живот, сазнаје Телеграф.
До несреће у Улици Браће Чоловић дошло је када је осумњичени, усљед неприлагођене брзине, изгубио контролу над „шкодом“, излетио са коловоза на тротоар и директно ударио у мајку и двоје дјеце, након чега се зауставио ударцем у бетонску бандеру и дрво.
Настрадала Е. К. била је запослена као полицијска службеница у ПС Сјеница, а у тренутку несреће налазила се ван дужности. Љекари су на лицу мјеста могли само да констатују смрт мајке и кћерке, док је тешко повријеђени дјечак хитно транспортован у болницу у Ужицу, гдје се љекари боре за његов живот.
Србија
Турчин превозио седам килограма хашиша
Увиђајем је руководио тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару. Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 часова, након чега ће бити приведен надлежном тужилаштву, пише Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму