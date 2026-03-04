Logo
Ухапшен возач из Сјенице: Покосио мајку и двоје дјеце на тротоару

Аутор:

АТВ

04.03.2026

09:15

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници полиције ухапсили су А. К. (26) из Сјенице због сумње да је синоћ око 21 сат изазвао стравичну саобраћајну несрећу у којој су погинуле Е. К. (44) и њена дванаестогодишња кћерка Л. К., док је деветогодишњи син задобио повреде опасне по живот, сазнаје Телеграф.

До несреће у Улици Браће Чоловић дошло је када је осумњичени, усљед неприлагођене брзине, изгубио контролу над „шкодом“, излетио са коловоза на тротоар и директно ударио у мајку и двоје дјеце, након чега се зауставио ударцем у бетонску бандеру и дрво.

Детаљи истраге и стање повређених

Настрадала Е. К. била је запослена као полицијска службеница у ПС Сјеница, а у тренутку несреће налазила се ван дужности. Љекари су на лицу мјеста могли само да констатују смрт мајке и кћерке, док је тешко повријеђени дјечак хитно транспортован у болницу у Ужицу, гдје се љекари боре за његов живот.

Policija Srbija

Србија

Турчин превозио седам килограма хашиша

Истрага

Увиђајем је руководио тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару. Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 часова, након чега ће бити приведен надлежном тужилаштву, пише Телеграф.

