Зима се не предаје: Враћа се снијег у дијелове БиХ

Јутрос је у Босни и Херцеговини било мало до умјерено облачно и сунчано вријеме.
Данас ће преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Током дана, постепени пораст облачности. Крајем дана и током ноћи се очекује и слаба киша.
На врховима планина слаб снијег. Вјетар слаб у сјеверним подручјима сјеверни и сјевероисточни, а у остатку земље јужни и југозападни. Највиша дневна од 13 до 19 степени.
Јутро у четвртак претежно облачно, уз постепено смањење облачности током дана. У јутарњим сатима и током пријеподнева је могућа слаба киша, а на врховима планина слаб снијег. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 3 до 9, а дневна од 10 до 16, на југу до 19 степени.
У петак сунчано. Дио пријеподнева по котлинама Босне и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност. Вјетар слаб источни и сјевероисточни. Јутарња температура од 0 до 6, на југу до 8, а дневна од 10 до 16, на југу до 19 степени.
Сунчано уз малу до умјерену облачност очекује се у суботу. У јутарњим сатима по котлинама Босне и уз ријечне токове је могућа магла. Вјетар слаб у сјеверним подручјима источни и сјевероисточни, а у остатку земље јужни и југозападни. Јутарња температура од 2 до 8, а дневна од 11 до 17, на југу до 20 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
