Голфом слетјела са пута, малољетник превезен на УКЦ Српске

Аутор:Стеван Лулић
04.03.2026
10:06
Коментари:0
Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се у уторак, 3. фебруара, догодила у мјесту Рудице на путу Нови Град - Босанска Крупа, потврђено је у полицији.
До несреће је дошло када је Н.Р. из Новог Града голфом слетјела са пута, а том приликом повријеђена је она и малољетник који је с њом био у возилу.
Она је задобила лакше повреде, док је малољетник са тешким повредама превезен на УКЦ Републике Српске.
"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и позива возаче на максималну опрезност приликом учествовања у саобраћају на јавним путевима", поручили су из ове Управе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
