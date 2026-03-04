Logo
Large banner

Голфом слетјела са пута, малољетник превезен на УКЦ Српске

Аутор:

Стеван Лулић

04.03.2026

10:06

Коментари:

0
Полиција Републике Српске / Увиђај
Фото: АТВ

Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се у уторак, 3. фебруара, догодила у мјесту Рудице на путу Нови Град - Босанска Крупа, потврђено је у полицији.

До несреће је дошло када је Н.Р. из Новог Града голфом слетјела са пута, а том приликом повријеђена је она и малољетник који је с њом био у возилу.

Америчка војска у Еквадору

Свијет

Америчка војска покренула акцију у још једној земљи

Она је задобила лакше повреде, док је малољетник са тешким повредама превезен на УКЦ Републике Српске.

"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе и позива возаче на максималну опрезност приликом учествовања у саобраћају на јавним путевима", поручили су из ове Управе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

Хроника

СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Ухапшен возач из Сјенице: Покосио мајку и двоје дјеце на тротоару

3 ч

0
Милан пријетио жени да ће је заклати: Ево колика га робија чека

Хроника

Милан пријетио жени да ће је заклати: Ево колика га робија чека

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Језиви детаљи несреће: Мајка и кћерка (12) страдале на лицу мјеста, сину (9) се боре за живот

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner