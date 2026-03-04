Америчка војска покренула акцију у још једној земљи

Аутор:АТВ
Еквадорске и америчке снаге покренуле су операције против, како се наводи, означених терористичких организација у тој јужноамеричкој земљи, саопштила је Јужна команда америчке војске.
Јужна команда је саопштила да је циљ акције сузбијање илегалне трговине дрогом.
Ова објава долази дан након што је предсједник Еквадора Данијел Нобоа рекао да су САД међу “регионалним савезницима“ који учествују у "новој фази“ рата Еквадора против нарко-картела.
Нобоа каже да око 70% свјетског кокаина сада протиче кроз огромне луке Еквадора, што га чини уносном локацијом за банде које се баве трговином дрогом.
Такође се граничи са Колумбијом и Перуом, два највећа свјетска произвођача кокаина.
Најновије операције долазе четири мјесеца након што су Еквадорци уништили наде Америке да ће проширити своје присуство у региону источног Пацифика гласањем против повратка страних војних база у земљу.
Резултат референдума био је ударац за Нобоу, блиског савезника америчког предсједника Доналда Трампа.
Трампова администрација је од септембра извела више од 40 смртоносних удара на наводне бродове за превоз дроге у Карипском мору и Тихом океану, преноси "Блиц".
У јануару су САД ухапсиле председника Венецуеле Николаса Мадура, ког су оптужиле за "нарко-тероризам“ и омогућавање транспорта "хиљада тона“ кокаина у САД, пише "ББЦ".
On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026
Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs
