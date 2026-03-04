Logo
Америчка војска покренула акцију у још једној земљи

Америчка војска у Еквадору
Фото: Screenshot / X

Еквадорске и америчке снаге покренуле су операције против, како се наводи, означених терористичких организација у тој јужноамеричкој земљи, саопштила је Јужна команда америчке војске.

Јужна команда је саопштила да је циљ акције сузбијање илегалне трговине дрогом.

Америка спроводи операцију у Еквадору

Ова објава долази дан након што је предсједник Еквадора Данијел Нобоа рекао да су САД међу “регионалним савезницима“ који учествују у "новој фази“ рата Еквадора против нарко-картела.

Нобоа каже да око 70% свјетског кокаина сада протиче кроз огромне луке Еквадора, што га чини уносном локацијом за банде које се баве трговином дрогом.

Такође се граничи са Колумбијом и Перуом, два највећа свјетска произвођача кокаина.

Најновије операције долазе четири мјесеца након што су Еквадорци уништили наде Америке да ће проширити своје присуство у региону источног Пацифика гласањем против повратка страних војних база у земљу.

Више од 40 удара

Резултат референдума био је ударац за Нобоу, блиског савезника америчког предсједника Доналда Трампа.

Трампова администрација је од септембра извела више од 40 смртоносних удара на наводне бродове за превоз дроге у Карипском мору и Тихом океану, преноси "Блиц".

У јануару су САД ухапсиле председника Венецуеле Николаса Мадура, ког су оптужиле за "нарко-тероризам“ и омогућавање транспорта "хиљада тона“ кокаина у САД, пише "ББЦ".

Коментари (0)
