Ако имате ову верзију Андроида, очекују вас озбиљни проблеми

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:06

Коментари:

0
Андроид
Фото: Pixabay

Корисници који и даље користе уређаје са оперативним системом Андроид 10 имају мање од три недјеље да пређу на новије верзије.

Microsoft је потврдио да ће 31. марта 2026. године престати са објављивањем безбједносних ажурирања и пружањем техничке подршке за Microsoft Defender на Андроид 10 уређајима.

Ова одлука значи да ће старији хардвер, који не може да се надогради на Андроид 11 или новије верзије, постати рањив на модерне сајбер пријетње.

Иако ће постојећа инсталација Дефендера наставити да ради на Андроид 10 уређајима и након марта, она више неће добијати нове безбједносне закрпе, нове функције нити званичну техничку подршку.

Временом ће ови уређаји постати "безбједносни терет", јер без активне заштите и ажурираних дефиниција вируса неће моћи да се ефикасно боре против нових малвера и упада у систем.

Погинули амерички војници

Свијет

Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

Овај потез највише погађа пословне кориснике и ИТ администраторе који управљају великим бројем уређаја. Иако Microsoft наводи да "није потребна акција администратора" да би се ова промјена догодила, реалност је другачија. Администратори ће морати ручно да идентификују застареле уређаје у својим мрежама и замијене их новијим хардвером како би одржали корпоративну безбједност.

Такође, остаје нејасно да ли ће телеметрија и извештавање са Андроид 10 уређаја наставити да функционишу у оквиру Microsoft Defender XDR контролне табле, што додатно компликује ситуацију за оне који не планирају брзу замијену опреме.

Стручњаци савјетују да се што пре изврши инвентарисање мобилних уређаја. Уколико ваши телефони или таблети не подржавају прелазак на Андроид 11, једино безбједно рјешење је набавка новијег хардвера прије истека рока 31. марта, како би се избјегло излагање осјетљивих података ризику, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

