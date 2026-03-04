Хакери пензионеру живот претворили у пакао: Заглавио у дуговима и без примања

Аутор:АТВ
Крађа идентитета потпуно је уништила живот 75-годишњег пензионера из Француске. Због туђих саобраћајних казни дуг му је нарастао на чак 180.000 евра, а дио пензије му је блокиран.
За већину возача казна за паркинг или прекорачење брзине је непријатност која се плати и заборави. Међутим, за једног пензионера из Нормандије то је постала вишегодишња ноћна мора.
Кристијан Дери из мјеста Етаинхус, близу Ле Хавреа, доживио је хаковање имејла још 2019. године. Хакери су у његовим старим пословним порукама пронашли копију личне карте коју је раније слао као прилог.
Са тим документом преваранти су почели систематски да користе његов идентитет – час као власника возила, час као пореског дужника.
Највећи удар догодио се у новембру 2024. године. Под његовим именом основана је лажна фирма „ЦЈМ-Аутомобиле“, преко које је за само неколико дана регистровано чак 3.000 возила.
Сваки пут када би неко од тих возача прошао радар или погрешно паркирао, казна је стизала на Деријеву адресу. Дневно је примао између 25 и 40 казни.
Укупан дуг убрзо је достигао 180.000 евра.
Француске пореске власти покренуле су принудну наплату. Derrey тврди да му је у Saint-Етинеу блокирано 2.950 евра, док му је у Марсеилу замрзнут дио пензије.
Новац му се, како каже, скида са рачуна без претходне најаве, без судског извршитеља и без препоручене поште.
Свакој институцији мора изнова да објашњава ситуацију и доказује да није крив.
Локална жандармерија у Саинт-Ромаин-де-Колбосцу привремено је почела да преусмјерава казне правим починиоцима, али то није трајно рјешење.
Пензионер је поднио кривичну пријаву и наставља борбу – и због своје дјеце, јер не жели да им остави дугове.
Овакав модел преваре познат је и у Њемачкој: украдени идентитет, лажна фирма и масовна регистрација возила.
Према истраживању ЈоуГов-a, сваки десети корисник интернета у Њемачкој био је жртва крађе идентитета. Стручњаци вјерују да је стварни број још већи, јер многи сазнају да су жртве тек када почну да стижу опомене, захтјеви за наплату или казне које никада нису направили.
У Њемачкој крађа идентитета није посебно дефинисана као засебно кривично дјело, већ се процесуира кроз дјела попут фалсификовања докумената или преваре, за шта је запријећена казна затвора до десет година.
Савјетују да се копије личних докумената никада не шаљу незаштићеном електронском поштом, да се редовно проверавају банковни изводи и кредитни подаци, као и да се у случају сумње одмах поднесе кривична пријава.
Јер, како показује овај случај, када крађа идентитета једном узме маха, жртвама је изузетно тешко да зауставе лавину дугова и бирократских проблема, преноси Феникс.
