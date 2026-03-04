Logo
Експлозије у Београду наредна два дана: Огласила се војска

АТВ

04.03.2026

11:05

Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

У касарни "Жарково" у Београду од данас до 6. марта Војнотехнички институт спроводиће редовне и планске активности испитивања, саопштило је Министарство одбране.

Активности ће се спроводити у наредна два дана, пишу београдски медији.

Из Министарства одбране истичу да се испитивања спроводе у контролисаним условима и без опасности за људе и животну средину.

"Наведена испитивања извршавају се у строго контролисаним условима, у просторијама намијењеним за те потребе и без опасности по људе и животну средину", наводи се у саопштењу.

Током тих испитивања могуће је да ће се чути експлозије, што редовно збуњује Београђане, јер могу да се чују много даље од Жаркова.

Раније су многи грађана пријављивали звук детонација и у центру града, као и у другим дијеловима Београда.

Експлозија

Београд

