Експлозије у Београду наредна два дана: Огласила се војска

04.03.2026
У касарни "Жарково" у Београду од данас до 6. марта Војнотехнички институт спроводиће редовне и планске активности испитивања, саопштило је Министарство одбране.
Активности ће се спроводити у наредна два дана, пишу београдски медији.
Из Министарства одбране истичу да се испитивања спроводе у контролисаним условима и без опасности за људе и животну средину.
"Наведена испитивања извршавају се у строго контролисаним условима, у просторијама намијењеним за те потребе и без опасности по људе и животну средину", наводи се у саопштењу.
Током тих испитивања могуће је да ће се чути експлозије, што редовно збуњује Београђане, јер могу да се чују много даље од Жаркова.
Раније су многи грађана пријављивали звук детонација и у центру града, као и у другим дијеловима Београда.
