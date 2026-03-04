Отказана два лета из Дубаија за Београд

Извор:
Танјуг
04.03.2026
10:49
Лет авио-превозника "Флај Дубаи", који је требало да стигне из Дубаија у Београд данас око 12.15 часова, је отказан, наведено је на сајту аеродрома "Никола Тесла".
Како је наведено, у питању је лет ФЗ 1745. Такође је отказан и лет из Дубаија за Београд, који је требало да полети из Дубаија у 18.15 часова. Авио-превозник је такође "Флај Дубаи", а у питању је лет ФЗ 1749.
Ове информације су наведене и на званичном сајту авио-компаније "Флај Дубаи". Авион ''Флај Дубаија'' из Дубаија, који је превезао грађане Србије, слетео је јутрос у Београд, објављено је на сајту Аеродрома ''Никола Тесла''.
Авион превозника ''Флај Дубаи'' слетио је на београдски аеродром у 7.40 часова, а требало је да слети синоћ око 21.25 часова.
Први авион ''Флај Дубаија'' који је превезао држављане Србије из Уједињених Арапских Емирата, слетио је у Београд јуче ујутро.
Од суботе траје сукоб на Блиском истоку између САД и Израела, са једне, и Ирана, са друге стране, због чега је ваздушни саобраћај суочен са прекидима и тешкоћама.
