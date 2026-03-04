Logo
Петровић: Нема повећања цијене струје у овом тренутку

РТРС

04.03.2026

10:48

Фото: АТВ

Генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић рекао је за РТРС да је Рудник и Термоелектрана Угљевик у тешкој ситуацији због проблема у снабдијевању угљем и да неће бити на мрежи до 20. априла.

Он је рекао да је Електропривреда већ стотину дана без електричне енергије из Термоелектране Угљевик и да би, уколико би та ситуација потрајала, морала да купује енергију.

- Увјерен сам да ћемо издржати март без куповине енергије и сопственим капацитетима надокнадити - рекао је Петровић, додајући да је управа РиТЕ предузела добре потезе у правцу рационализације трошкова.

Он је навео да ће РиТЕ Угљевик до 20. марта бити у минусу 50 милиона КМ, али да је од јесени могуће побољшање ситуације и завршетак године без минуса уколико се настави експлоатација угља која је заустављена.

Мојтаба Хамнеи

Свијет

Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

Петровић је рекао да је расла цијена мрежарине, али не и електричне енергије која је најјефтинији енергент, додајући да раст мрежарине највише осјете мали потрошачи код којих та ставка износи више од половине укупног рачуна.

Додао је да је мрежарина приход дистрибутивних предузећа и да Република Српска и даље има нижу цијену струје у односу на земље региона.

- Нема повећања цијене струје у овом тренутку, анализе су на столу, прати се ситуација - истакао је Петровић.

Он је рекао да би у наредном периоду евентуалне нове тензије и поремећаји на тржишту енергената, због рата на Блиском истоку, могли додатно утицати на цијене и стабилност снабдијевања електричном енергијом.

Струја

Лука Петровић

RiTE Ugljevik

поскупљење

