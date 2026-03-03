Logo
Large banner

Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

Извор:

Танјуг

03.03.2026

19:05

Коментари:

0
Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

Швајцарски франак је нагло ојачао у односу на евро и достигао највиши ниво од 2015. године.

Скок је услиједило након што су инвеститори потражили сигурна уточишта за капитал након ескалације сукоба између Сједињених Америчких Држава, Израела и Ирана, који је изазвао раст цијена енергената и повећао глобалну неизвјесност.

Франак је порастао за око 0,6 одсто у односу на евро и достигао ниво од око 0,9030 франака за евро, што је највеће јачање швајцарске валуте за више од 10 година, преноси Ројтерс.

Уједињени Арапски Емирати

Свијет

Спремају освету Ирану: УАЕ планира напад без преседана

Швајцарска валута је ојачала и према долару, док је евро ослабио, што одражава забринутост инвеститора због енергетских ризика за европску економију.

Јачање франка уследило је након што су Сједињене Америчке Државе и Израел извели нападе на Иран, што је повећало ризик од дуготрајног конфликта на Блиском истоку и изазвало скок цијена нафте и гаса.

Раст цијена енергије посебно погађа Европу, која је велики увозник енергената, што додатно оптерећује евро и повећава потражњу за стабилнијим валутама, преноси портал Инвестинг.

Иран Техеран напад

Свијет

Техеран спроводи Хамнеијев план: Ево шта то значи на терену

Швајцарски франак се традиционално сматра сигурним уточиштем за имовину у периодима глобалних криза, заједно са јапанским јеном и златом.

Инвеститори често пребацују свој капитал у ове валуте када расте геополитичка неизвесност, како би заштитили вриједност имовине од тржишних турбуленција.

Амерички долар је такође ојачао, док су валуте повезане са већим ризиком, попут аустралијског долара и британске фунте, ослабиле.

Аналитичари истичу да ће даљи ток конфликта и кретање цијена енергије имати кључну улогу у одређивању правца глобалних валутних тржишта у наредном периоду.

Подијели:

Тагови :

франак

valuta

Швајцарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Свијет

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

3 ч

0
Пељешки мост

Регион

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

3 ч

0
Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

Свијет

Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

3 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Не желимо да имамо ништа са Шпанијом

2 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској

7 ч

0
Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

Економија

Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

8 ч

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Економија

Скочиле цијене плина

11 ч

0
Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

Економија

Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner