Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

Швајцарски франак је нагло ојачао у односу на евро и достигао највиши ниво од 2015. године.

Скок је услиједило након што су инвеститори потражили сигурна уточишта за капитал након ескалације сукоба између Сједињених Америчких Држава, Израела и Ирана, који је изазвао раст цијена енергената и повећао глобалну неизвјесност.

Франак је порастао за око 0,6 одсто у односу на евро и достигао ниво од око 0,9030 франака за евро, што је највеће јачање швајцарске валуте за више од 10 година, преноси Ројтерс.

Швајцарска валута је ојачала и према долару, док је евро ослабио, што одражава забринутост инвеститора због енергетских ризика за европску економију.

Јачање франка уследило је након што су Сједињене Америчке Државе и Израел извели нападе на Иран, што је повећало ризик од дуготрајног конфликта на Блиском истоку и изазвало скок цијена нафте и гаса.

Раст цијена енергије посебно погађа Европу, која је велики увозник енергената, што додатно оптерећује евро и повећава потражњу за стабилнијим валутама, преноси портал Инвестинг.

Швајцарски франак се традиционално сматра сигурним уточиштем за имовину у периодима глобалних криза, заједно са јапанским јеном и златом.

Инвеститори често пребацују свој капитал у ове валуте када расте геополитичка неизвесност, како би заштитили вриједност имовине од тржишних турбуленција.

Амерички долар је такође ојачао, док су валуте повезане са већим ризиком, попут аустралијског долара и британске фунте, ослабиле.

Аналитичари истичу да ће даљи ток конфликта и кретање цијена енергије имати кључну улогу у одређивању правца глобалних валутних тржишта у наредном периоду.