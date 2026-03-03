Скочиле цијене плина

03.03.2026
09:59
Коментари:0
Због сукоба на Блиском истоку цијена плина скочила је за 75 одсто казао је Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику.
"Иде се ка повећању од 100 одсто како сада ствари стоје", казао је Бечаревић.
Додао је да је у петак плин коштао 32 евра по мегават-сату, док му је садашња цијена 57 евра по мегават-сату.
"А што се тиче цијене нафте она је тренутно нешто преко 80 долара по барелу и није доживјела такав скок цијене као плин", казао је Бечаревић.
Подсјетимо, велики дио свјетског снабдијевања енергијом долази с Блиског истока, па је поморски транспорт нафте и гаса у фокусу тржишта.
