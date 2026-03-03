Logo
Скочиле цијене плина

03.03.2026

09:59

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа
Због сукоба на Блиском истоку цијена плина скочила је за 75 одсто казао је Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику.

"Иде се ка повећању од 100 одсто како сада ствари стоје", казао је Бечаревић.

Додао је да је у петак плин коштао 32 евра по мегават-сату, док му је садашња цијена 57 евра по мегават-сату.

"А што се тиче цијене нафте она је тренутно нешто преко 80 долара по барелу и није доживјела такав скок цијене као плин", казао је Бечаревић.

Вода чесма

Бања Лука

Велики дио Бањалуке и данас без воде

Подсјетимо, велики дио свјетског снабдијевања енергијом долази с Блиског истока, па је поморски транспорт нафте и гаса у фокусу тржишта.

/Независне новине/

