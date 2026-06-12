"Бомба" из Турске: Потписао Сале Ђорђевић!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркашки клуб Бахчешехир је током дана отпустио Марка Бараћа са мјеста тренера, нису били задовољни свим виђеним, док су сада пронашли и његову замјену. На клупу турске екипе је сео Александар Сале Ђорђевић!
Већ дуго се причало о томе кога би могао да преузме Сале Ђорђевић. Помињало се да може да се врати у Партизан, помињало се да би могао да преузме неки клуб у Евролиги, а сада је одлучио да ипак дође у Еврокуп.
Саша Ђорђевић је већ имао сјајне резултате у Европи, пошто је успио да освоји и ФИБА Лигу шампиона, играо је доста добро са Виртусом, освојио је и титулу у Италији, док је у Еврокупу поражен у полуфиналу од Уникса.
🔥 Welcome to Bahçeşehir Koleji Aleksandar Djordjevic!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 12, 2026
🤝 Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır.
🙏 Ailemize hoş geldin… pic.twitter.com/1QjkubW3dI
Послије Виртуса је радио у Фенербахчеу кратко, а онда је постао селектор Кине гдје је остао двије године.
Прије тога, радио је још у Олимпији из Милана, Тревизу, био је селектор Србије, али и тренер Панатинаикоса и Бајерна из Минхена као и горепоменутих екипа.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
04
22
46
22
25
22
10
21
59
Тренутно на програму