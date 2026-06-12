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"Бомба" из Турске: Потписао Сале Ђорђевић!

Аутор:

АТВ
12.06.2026 21:01

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"Бомба" из Турске: Потписао Сале Ђорђевић!

Кошаркашки клуб Бахчешехир је током дана отпустио Марка Бараћа са мјеста тренера, нису били задовољни свим виђеним, док су сада пронашли и његову замјену. На клупу турске екипе је сео Александар Сале Ђорђевић!

Већ дуго се причало о томе кога би могао да преузме Сале Ђорђевић. Помињало се да може да се врати у Партизан, помињало се да би могао да преузме неки клуб у Евролиги, а сада је одлучио да ипак дође у Еврокуп.

Саша Ђорђевић је већ имао сјајне резултате у Европи, пошто је успио да освоји и ФИБА Лигу шампиона, играо је доста добро са Виртусом, освојио је и титулу у Италији, док је у Еврокупу поражен у полуфиналу од Уникса.

Послије Виртуса је радио у Фенербахчеу кратко, а онда је постао селектор Кине гдје је остао двије године.

Прије тога, радио је још у Олимпији из Милана, Тревизу, био је селектор Србије, али и тренер Панатинаикоса и Бајерна из Минхена као и горепоменутих екипа.

(Телеграф)

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Таг :

Александар Сале Ђорђевић

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