Хитна акција: Трудница из Требиња хеликоптером превезена у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су ваздушни медицински транспорт труднице из Требиња у Бањалуку, данас 17. августа.
Трудница је потом упућена на даље медицинско збрињавање у Универзитетски клинички центар Републике Српске.
Како је наведено у саопштењу, ваздушни медицински транспорт успјешно је извршен, а трудница је превезена из Требиња до Бањалуке ради наставка медицинског збрињавања.
(Независне )
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