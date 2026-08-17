Logo

Хитна акција: Трудница из Требиња хеликоптером превезена у Бањалуку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 21:25

Коментари:

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су ваздушни медицински транспорт труднице из Требиња у Бањалуку, данас 17. августа.

Трудница је потом упућена на даље медицинско збрињавање у Универзитетски клинички центар Републике Српске.

Како је наведено у саопштењу, ваздушни медицински транспорт успјешно је извршен, а трудница је превезена из Требиња до Бањалуке ради наставка медицинског збрињавања.

(Независне )

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Требиње

трудница

УКЦ Републике Српске

МУП Републике Српске

Управа за ваздухопловство

Коментари (0)

Више из рубрике

Невријеме је стигло: Грмљавина, киша пада, издата су упозорења

Друштво

Невријеме је стигло: Грмљавина, киша пада, издата су упозорења

2 ч

0
Породица Николић Теслић

Друштво

Теслићки навијачи покренули хуманитарну акцију за породицу Николић

3 ч

0
Ватрогасац је припадник Ватрогасног удружења који има за циљ гашење или контролисање ватре и ватрених стихија, као и заштиту и спасавање лица и имовине за време елементарних непогода и природних катастрофа.

Друштво

Пожара све више - Српској недостаје ватрогасаца

3 ч

0
Командант Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке бригаде Мирослав Малинић

Друштво

Пожар не чека, људски фактор највећи узрочник

3 ч

0

  • Најновије

22

54

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

22

42

Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

22

42

Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

22

21

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

22

18

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима