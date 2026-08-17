Пожар не чека, људски фактор највећи узрочник

Пожари су активни у Хрватској, Црној Гори, Србији али и у БиХ те широм Европе. Броје се људске жртве, уништена природа и оно материјално, а за све је заслужан у највећем проценту, људски фактор.

„Ситуација је веома озбиљна. Већ мјесецима нема падавина, суша је свуда. Горива материја је јако суха. Ту имамо јако високе дневне температуре, такође и присуство вјетра, а сам узрок може бити нека нехотична или намјерна паљевина или било шта друго. Зато свако коме падне на памет да било шта запали сада, да од тога одустане“, рекао је та АТВ Мирослав Малинић, командант Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

Брзина ширења пожара

Пожар може ићи и до 80 километара на час, како говори Малинић те свака непажња може довести до катастрофалних посљедица при чему се не уништава природа, оно материјално већ су угрожени и људски животи.

„Може ићи и брже. Све зависи од гориве материје, од конфигурације терена, влажности ваздуха, од самог стања гориве материје. А када кажемо ми да се у присуству вјетра пожар брзо шири, мислимо на оне ситуације када неко распали роштиљ и помоћу неке лепезе, картона маше и распирује ту ватру у неколико тренутака када букне ви више немате контролу над њом“, рекао је Малинић.

Када пожар дође у тзв. разбукталу фазу, он у том тренутку сам ствара вјетар, који га даље шири те се ту губи свака контрола када је у питању људски фактор.

„У хоризонталним зонама, он усисава ваздух и сам себи ствара ефекат вјетра и још ако је то нека стрмина, добијемо некакав ефекат димњака и онда пожар дише јер је њему потребан ваздух да би сагорио сву гориву материју на терену“, рекао је Малинић.

Када је живот угрожен, човјек не бира ни начине ни средства на који начин да побјегне и спаси живу главу пред ватреном стихијом, али с друге стране, ситуација се може промијенити у неколико секунди, како наводи Малинић.

Евакуација

„Паника отежава посао свима. Када је у питању евакуација, она не може бити на некој добровољној бази. Ако је вријеме да се сви евакуишу, сви се онда морају и евакуисати, а не да неко хоће, а неко неће. Онда дођете у ситауцију да ви више једноставно не можете чекати, а ви имате превелики број људи, који треба да се евакуише, а онда дође до зкрчења на коловозу. Зашто су она аута изгорила? Дошло је до закрчења и гужве на путу у самом одласку, бјежању, а друго, пожар је јако брз. Бржи у сваком случају од брзине евакуације“, говори Малинић.

Неприступачни терени

„У овом случају говоримо о низу ограничења. Неурбани односно неприступачни терен, и ви морате имати приступ на те локације и пожар кад оде на високу пуму или неприступачан терен онда остаје само авијација или чизма ватрогасна, а знате да ватрогасац на леђима може носити 25 литара воде и шта он може са 25 литара воде?“ упитао је Малинић те је нагласио да је превенција најважнија.

И поред велике помоћи, често и гашење из ваздуха није довољно јер канадери и друге летјелице не могу гасити пожар током ноћи или у зависности од терена, често немају адекватно мјесто за отпремање воде.

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„У Херцеговини је стање далеко теже него код нас. Ја могу да кажем нешто о терену код нас, који покрива Ватрогасна бригада Града Бањалука. Ми смо од почетка године имали 803 интервенције. У августу, за нешто мало више од пола мјесеца смо имали 103 интервенције. Од чега су 73 интервенције пожара на отвореном простору, а у протеклих седам дана, 35 таквих интервенција, што говори о неодговорном понашању“, рекао је Малинић.

Људски фактор

„Не бих рекао да је једини кривац људски фактор, али 99% узрока јесте људски фактор. Један посто остављам на елементарне непогоде и природне појаве. Свједоци смо да у посљедњем периоду није било падавина, није било неприлика да се изазове пожар“, казао је Малинић.

Малинић је казао да људи из различитих побуда пале ватру, те је овом приликом апеловао на грађане да воде рачуна и да уколико примјете пожар или ширење ватре у њиховој непосредној близини и исту не могу сами угасити, позову најближу ватрогасну станицу.

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„Ви сте сви били на мору и знате да када је љето и када је сунчано вријеме, лежите на плажи, лежите у хладу и пије хладно пиће, цијели дан лежите, мало се окупате, поквасите се, изађете поново у хлад и навече кад се вратите у собу, ви сте пребијени, значи да вас је сунце исцрпило. Замислите онда у каквим условима ватрогасци раде. Ако он 12 сати или читаву своју смјену хода по шуми у униформи која га штити од ватре, али је јако вруће у њој и он је дехидрирао и стално је под напором и теретом и још на то све је изложен опасности“, рекао је Малинић.