Ово је разлог због којег се Кличкова бивша одрекла старатељства над кћерком

Аутор:АТВ редакција
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Док свијет потреса вијест о смрти Хејден Пенетијер, многи се присјећају њеног бурног животног пута, али и велике љубавне приче с боксерским прваком Владимиром Кличком, везе која је због њихове невјероватне разлике у висини, бројних раскида и помирења годинама привлачила пажњу јавности.
Свијет је у шоку након што је објављено да је Хејден Пенетијер преминула у 36. години. Трагичну вијест потврдила је њена породица, а узрок смрти засад није објављен.
Глумица коју су милиони завољели као Клер Бенет у серији „Хероји“ и Џулијет Барнс у „Нешвилу“ иза себе је оставила 11-годишњу кћерку Кају, коју је добила с бившим вјереником, легендарним украјинским боксером Владимиром Кличком.
Њихова љубавна прича годинама је интригирала јавност. На први поглед дјеловали су као један од најнеобичнијих славних парова – ситна холивудска глумица висока око 157 центиметара и боксерски првак висок готово два метра. Међутим, иза фотографија на црвеним теписима и велике разлике у висини скривала се веза која је, с раскидима, обиљежила готово деценију њихових живота.
Хејден и Владимир упознали су се 2009. године на представљању књиге. Она је тада већ била једна од најпрепознатљивијих младих телевизијских звијезда захваљујући серији „Хероји“, док је Кличко био један од најдоминантнијих тешкаша своје генерације.
Долазили су из потпуно различитих свјетова. Хејден је одрасла пред камерама и практично читав живот провела у америчкој индустрији забаве. Владимир је одрастао у Украјини, изградио спортску каријеру обиљежену дисциплином и годинама доминирао свјетским боксом.
Ипак, привлачност је била очигледна. Везу су започели 2009. године, а Хејден се убрзо могла видјети уз боксерски ринг како навија за Кличка током његових мечева.
Њихова огромна разлика у висини постала је готово заштитни знак пара. На заједничким фотографијама Хејден би Владимиру једва досезала до рамена, због чега су често привлачили фотографе гдје год би се појавили. Но управо су њихове разлике биле дио шарма њихове везе.
Након отприлике двије године љубави, 2011. су одлучили да крену различитим путевима. У јавности није било великог скандала ни драматичних оптужби.
Чинило се да је њиховој љубави једноставно дошао крај, али није. Прошле су готово двије године, а Хејден и Владимир поново су пронашли пут једно до другог. Почетком 2013. почели су поново да се појављују заједно, а убрзо је постало јасно да помирење није било само краткотрајни покушај.
Након помирења 2013. стигла је вијест о вјеридби. Хејден је у октобру исте године јавно потврдила да ће се удати за Кличка.
Њихова веза тада више није била само холивудска романса. Хејден се приближила и Владимиру и његовој домовини. Крајем 2013. заједно су посјетили протесте на кијевском Мајдану, гдје је важну политичку улогу имао Владимиров брат Виталиј Кличко. Хејден се тамо појавила уз свог вјереника и обратила окупљенима.
А онда је 2014. стигла вијест која им је потпуно промијенила живот. Кћерка Каја Евдокија Кличко рођена је 9. децембра 2014. године. Међутим, Хејден је након порођаја пролазила кроз изузетно тежак период.
Отворено је говорила о постпорођајној депресији, а 2015. потражила је стручну помоћ и отишла на лијечење. Послије је јавно говорила и о дугогодишњој борби с алкохолом, зависношћу, депресијом и анксиозношћу.
И управо ће те борбе имати велики утицај на њен приватни живот и однос с Кличком.
Године 2018, након готово деценије током које су раскидали, мирили се, вјерили и постали родитељи, Хејден и Владимир дефинитивно су раскинули вјеридбу. Ипак, њихов раскид није прерастао у јавни рат.
Напротив, Хејден је касније говорила да су остали у добрим односима и да међу њима и даље постоје међусобно поштовање и пријатељство.
„Још увијек поштујемо једно друго и још увијек имамо то пријатељство“, говорила је 2019. описујући њихов однос након раскида.
Након раскида Каја је наставила да живи с оцем у Европи. Годинама су се у медијима појављивале тврдње да се Хејден једноставно одрекла старатељства над кћерком, али она је такву интерпретацију одлучно одбацивала.
Касније је објаснила да се у том периоду налазила у тешком циклусу депресије, анксиозности, алкохолизма и злоупотребе супстанци. Сматрала је да је за њено дијете сигурније и стабилније да живи с оцем док она покушава да се опорави.
Та одлука није значила да је престала да буде дио Кајиног живота. Хејден и Владимир наставили су да заједнички брину о дјевојчици, премда су живјели на различитим континентима, а глумица је одржавала контакт с кћерком и посјећивала је.
У једном од својих посљедњих интервјуа поново се вратила управо на тему мајчинства и болне одлуке да Каја примарно живи с Владимиром. Говорила је о томе колико јој је цијело искуство било тешко, али и колико ју је промијенило.
Данас, након изненадне вијести о Хејдениној смрти у 36. години, њихова некадашња љубавна прича добија посебно тужан епилог.
(Курир)
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