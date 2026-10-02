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Цвијановићева отворила Међународни научни скуп "Наука и настава данас"

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02.10.2026 11:01

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Цвијановић отворила Међународни научни скуп
Фото: АТВ

У Бијељини је данас српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић свечано отворила Међународни научни скуп "Наука и настава данас", који ће окупити истраживаче, универзитетске наставнике, стручњаке и практичаре из бројних образовних и научноистраживачких институција.

Дводневни скуп, који организује Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, има посебан значај јер је Конференција од ове године сврстана међу најзначајније научне скупове у земљи и класификована као међународни научни скуп од посебног значаја прве категорије.

"Тиме је додатно потврђен њен научни квалитет, међународна препознатљивост и значај за развој савремене науке и образовања", напоменули су из Педагошког факултета.

Посебан значај Конференције огледа се у повезивању савремених научних сазнања са образовном праксом, размјени међународних искустава и јачању институционалне и истраживачке сарадње.

У овогодишњем Зборнику сажетака заступљена су 164 рада, 267 различитих аутора и коаутора из 28 земаља Европе и свијета, а програм обухвата пленарна предавања, тематске научне сесије, онлајн сесије, постер-презентације и стручне садржаје из различитих области науке и образовања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Бијељина

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