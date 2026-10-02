Цвијановићева отворила Међународни научни скуп "Наука и настава данас"

Аутор:АТВ редакција
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У Бијељини је данас српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић свечано отворила Међународни научни скуп "Наука и настава данас", који ће окупити истраживаче, универзитетске наставнике, стручњаке и практичаре из бројних образовних и научноистраживачких институција.
Дводневни скуп, који организује Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, има посебан значај јер је Конференција од ове године сврстана међу најзначајније научне скупове у земљи и класификована као међународни научни скуп од посебног значаја прве категорије.
"Тиме је додатно потврђен њен научни квалитет, међународна препознатљивост и значај за развој савремене науке и образовања", напоменули су из Педагошког факултета.
Посебан значај Конференције огледа се у повезивању савремених научних сазнања са образовном праксом, размјени међународних искустава и јачању институционалне и истраживачке сарадње.
У овогодишњем Зборнику сажетака заступљена су 164 рада, 267 различитих аутора и коаутора из 28 земаља Европе и свијета, а програм обухвата пленарна предавања, тематске научне сесије, онлајн сесије, постер-презентације и стручне садржаје из различитих области науке и образовања.
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