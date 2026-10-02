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Од мушкарца одузет аутомобил: Има више од 20.000 КМ неплаћених казни

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02.10.2026 10:56

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Сарајевска полиција привремено је одузела нерегистрован аутомобил од мушкарца иницијала К.М, који у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг од 21.521 КМ.

Приликом контроле овог двадесетосмогодишњег Сарајлије који је управљао "реноом", утврђено је и да је вишеструки повратник у чињењу саобраћајних прекршаја и да аутомобилом управља прије стицања права на управљање, саопштено је из МУП-а КС.

policija hrvatska

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Против К.М. биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.

(Срна)

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Тагови :

МУП Кантон Сарајево

хапшење

Сарајево

саобраћајни прекршај

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