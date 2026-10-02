Од мушкарца одузет аутомобил: Има више од 20.000 КМ неплаћених казни

Аутор:АТВ редакција
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Сарајевска полиција привремено је одузела нерегистрован аутомобил од мушкарца иницијала К.М, који у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг од 21.521 КМ.
Приликом контроле овог двадесетосмогодишњег Сарајлије који је управљао "реноом", утврђено је и да је вишеструки повратник у чињењу саобраћајних прекршаја и да аутомобилом управља прије стицања права на управљање, саопштено је из МУП-а КС.
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Против К.М. биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.
(Срна)
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