Умрла велика љубав Владимира Кличка и мајка његовог дјетета: Позната холивудска глумица преминула у 36. години

PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Фото: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Фото: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

- Са дубоком тугом дијелимо трагичну смрт наше вољене Хејден. Била је невјероватна свјетлост и сила природе која је донијела неизмјерну љубав и радост свима који су је познавали - и милионима који су је гледали на екрану - рекао је њен отац Скип у изјави за америчког партнера Скаја, НБЦ Њуз.

Њен отац је затим затражио приватност јер "наша породица треба времена да преброди овај незамисливи губитак". Пенетијер је такође глумила у франшизи хорор филмова "Врисак".

Хејден Пенетијер

Раније ове године, Панетијер је објавила своје мемоаре "Ово сам ја: Обрачун", у којима је говорила о својим искуствима са постпорођајном депресијом, зависношћу и опоравком.

Одрекла се старатељства над дјететом

То је довело до њене одлуке да се одрекне старатељства над својим јединим дјететом Кајом 2018. године, које дијели са бившим партнером Владимиром Кличком, украјинским професионалним боксером.

Пенетијер се први пут појавила у рекламама када је имала само 11 мјесеци - и касније је постала дјечја глумица са улогама у сапуницама, укључујући "Један живот за живети" и "Водећа свјетлост".

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Њен деби у дугометражном филму догодио се када је имала девет година, као нараторка и глас принцезе Дот у филму "Живот бубе".

Године 2024, описала је бол и тугу након што је њен млађи брат неочекивано преминуо од недијагностиковане срчане болести претходне године.

- Када изгубите некога кога сте видјели у свим важним тренуцима у свом животу, како стоји поред вас, то једноставно потреса ваш свијет - рекла је за емисију "Тудеј" на НБЦ-у.