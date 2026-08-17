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Mинић: Предложићу нови закон о Влади

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:46

Коментари:

5
Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да озбиљно размишља о томе да до краја мандата предложи нови закон о Влади Српске.

"Потребна су измјене и када су у питању поједина министарства и даље по дубини. Неопходна нам је реформа здравственог система. Наша здравствена заштита је на високом нивоу, али има доста тога што треба уредити", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Минић сматра да треба, између осталог, основати министарство економије, али и фонд који би имао средства за научноистраживачки развој да млади који се баве истраживањем остану у Републици Српској.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (5)

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