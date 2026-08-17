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Влада Српске обезбиједила чартер лет за пут Борца на гостовање Викингуру

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:56

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ФК Борац
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је данас тренингу ФК Борца на Градском стадиону у Бањалуци те истакао да је Влада обезбиједила средства за чартер лет за пут Бањалучана на гостовање Викингуру.

"Имам двије обавезе, имам једну обавезу испред моје породице, мог сина, и свих оних који прате Борац да Вас на некакав начин замолим да побиједите, да дате све од себе и да учините многу дјецу срећнијом, а наравно све нас у Републици Српској све поноснијим", рекао је Минић.

Истакао је да има жељу да се фудбалерима и навијачима олакша одлазак на утакмицу.

"Влада Републике Српске је управо обезбиједила средства за чартер лет да што лакше одете и да што лакше побиједите. Знам да то неће бити лако, али имам обавезу да вам пренесем једну велику подршку", истакао је Минић те додао:

"Вјерујем да ћемо се пласирати у групну фазу и да ћемо овдје у стадиону на Бањалуци имати велику фудбалску представу".

Потпредсједник ФК Борац Богољуб Зељковић захвалио се премијеру Српске те му у знак захвалности уручио дрес.

Уручен дрес предсједнику Владе Српске, Сави Минићу
Уручен дрес предсједнику Владе Српске, Сави Минићу

Током срдачног сусрета на терену, Минић је искористио прилику да се и сам опроба у фудбалским вјештинама.

На одушевљење присутних, узео је лопту и окушао срећу шутирајући на гол, чиме је на симболичан начин пожелио срећу бањалучким црвено-плавима у борби за нове побједе.

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Тагови :

Влада Републике Српске

ФК Борац

Саво Минић

Градски стадион

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