Влада Српске обезбиједила чартер лет за пут Борца на гостовање Викингуру

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је данас тренингу ФК Борца на Градском стадиону у Бањалуци те истакао да је Влада обезбиједила средства за чартер лет за пут Бањалучана на гостовање Викингуру.
"Имам двије обавезе, имам једну обавезу испред моје породице, мог сина, и свих оних који прате Борац да Вас на некакав начин замолим да побиједите, да дате све од себе и да учините многу дјецу срећнијом, а наравно све нас у Републици Српској све поноснијим", рекао је Минић.
Истакао је да има жељу да се фудбалерима и навијачима олакша одлазак на утакмицу.
"Влада Републике Српске је управо обезбиједила средства за чартер лет да што лакше одете и да што лакше побиједите. Знам да то неће бити лако, али имам обавезу да вам пренесем једну велику подршку", истакао је Минић те додао:
"Вјерујем да ћемо се пласирати у групну фазу и да ћемо овдје у стадиону на Бањалуци имати велику фудбалску представу".
Потпредсједник ФК Борац Богољуб Зељковић захвалио се премијеру Српске те му у знак захвалности уручио дрес.
Током срдачног сусрета на терену, Минић је искористио прилику да се и сам опроба у фудбалским вјештинама.
На одушевљење присутних, узео је лопту и окушао срећу шутирајући на гол, чиме је на симболичан начин пожелио срећу бањалучким црвено-плавима у борби за нове побједе.
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