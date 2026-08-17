Logo

Проширују се наплатне станице Јакуповци и Чатрња

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 08:02

Коментари:

1
Наплатне кућице у Јакуповцима
Фото: Screenshot / YouTube

Велике гужве на наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Српској ускоро ће постати прошлост, јер Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" планира проширити капацитете наплатних станица Јакуповци и Чатрња, гдје се најчешће и виде дуге колоне.

Ова информација потврђена је за "Независне новине" из "Аутопутева Републике Српске", а како истичу, до ове одлуке се дошло након детаљне анализе постојећег стања.

Hitna pomoć

Свијет

Родитељи мислили да им син спава на задњем сједишту, након 100 километара схватили да је преминуо

"Наплатне станице требало би да буду проширене како би се обезбиједило несметано одвијање саобраћаја и скратило вријеме чекања приликом плаћања путарине. Наплатна станица Јакуповци и наплатна станица Чатрња уједно су и најоптерећеније наплатне станице у мрежи ауто-путева у Српској, што је посебно видљиво у дане викенда и током љетне и зимске туристичке сезоне, када се повећава интензитет транзитног саобраћаја", истакли су они у одговору за "Независне новине".

Како возачи већ данас могу избјећи гужве?

А како би се колоне, којима возачи овог љета често свједоче, смањиле, из Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" свим корисницима препоручују кориштење електронске наплате путарине.

Пожар ватрогасци

Хроника

Горјела кућа у добојском насељу Бушлетић

Они истичу да је то најједноставнији, најбржи и најповољнији начин плаћања путарине на ауто-путевима у Српској.

"ТАГ уређаје корисници могу да купе на наплатним станицама у Јакуповцима, Чатрњи, Прњавору, Кладарима и Костајници, као и на продајним мјестима у Пословној јединици у Бијељини и у сједишту предузећа, у Бањалуци", додају они наводећи да цијена ТАГ уређаја износи 40 КМ.

Из овог предузећа напомињу да при свакој допуни корисничких рачуна, корисник остварује попуст у износу од 15 одсто.

На наше питање да ли планирају у наредном периоду продају ТАГ уређаја по сниженим цијенама, што је раније било случај, из "Аутопутева РС" наводе да припремају низ новитета, али нису открили о чему је ријеч.

Гдје се све може користити ТАГ уређај?

Вриједи подсјетити да од 4. јуна ове године возачи са једним ТАГ уређајем могу плаћати путарину у Србији и Републици Српској. Такође, плаћати се са ТАГ уређајем може и у Федерацији БиХ.

svadba mlada mladenci

Љубав и секс

Младожења пред свима понизио младу и раставио породицу

"Важно је подсјетити да 'Аутопутеви Републике Српске' од јуна 2023. године имају споразум са 'Аутоцестама ФБиХ', којим је корисницима омогућено да користе један ТАГ уређај за плаћање путарине у Федерацији БиХ, а корисницима из ФБиХ је омогућено да користе своје уређаје за плаћање у Републици Српској. Погодности увезивања система са Србијом моћи ће да користе само власници ТАГ уређаја купљених на продајним мјестима 'Аутопутеви Републике Српске'", навели су раније из овог предузећа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутопутеви Републике Српске

Аутопутеви Српске

Аутопут

Коментари (1)

Више из рубрике

Минић у Берковићима

Република Српска

Влада обезбиједила 800 хиљада КМ за реконструкцију спортске дворане у Берковићима

22 ч

11
Минић у Невесињу

Република Српска

Минић најавио нова радна мјеста у Невесињу

23 ч

3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је пожариште у селу Доња Бијења код Невесиња

Република Српска

Премијер Српске обишао пожариште у Доњој Бијењи: Наставићемо улагања у опрему

1 д

2
Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић: Бећировић није покојни Педи Ешдаун и не може смијењивати српске кадрове

1 д

12

  • Најновије

15

48

Послодавци траже 6.553 радника, ова им занимања требају

15

44

Шкоти не желе Инфантина, траже новог предсједника Фифе

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима