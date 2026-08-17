Проширују се наплатне станице Јакуповци и Чатрња

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве на наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Српској ускоро ће постати прошлост, јер Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" планира проширити капацитете наплатних станица Јакуповци и Чатрња, гдје се најчешће и виде дуге колоне.
Ова информација потврђена је за "Независне новине" из "Аутопутева Републике Српске", а како истичу, до ове одлуке се дошло након детаљне анализе постојећег стања.
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"Наплатне станице требало би да буду проширене како би се обезбиједило несметано одвијање саобраћаја и скратило вријеме чекања приликом плаћања путарине. Наплатна станица Јакуповци и наплатна станица Чатрња уједно су и најоптерећеније наплатне станице у мрежи ауто-путева у Српској, што је посебно видљиво у дане викенда и током љетне и зимске туристичке сезоне, када се повећава интензитет транзитног саобраћаја", истакли су они у одговору за "Независне новине".
А како би се колоне, којима возачи овог љета често свједоче, смањиле, из Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" свим корисницима препоручују кориштење електронске наплате путарине.
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Они истичу да је то најједноставнији, најбржи и најповољнији начин плаћања путарине на ауто-путевима у Српској.
"ТАГ уређаје корисници могу да купе на наплатним станицама у Јакуповцима, Чатрњи, Прњавору, Кладарима и Костајници, као и на продајним мјестима у Пословној јединици у Бијељини и у сједишту предузећа, у Бањалуци", додају они наводећи да цијена ТАГ уређаја износи 40 КМ.
Из овог предузећа напомињу да при свакој допуни корисничких рачуна, корисник остварује попуст у износу од 15 одсто.
На наше питање да ли планирају у наредном периоду продају ТАГ уређаја по сниженим цијенама, што је раније било случај, из "Аутопутева РС" наводе да припремају низ новитета, али нису открили о чему је ријеч.
Вриједи подсјетити да од 4. јуна ове године возачи са једним ТАГ уређајем могу плаћати путарину у Србији и Републици Српској. Такође, плаћати се са ТАГ уређајем може и у Федерацији БиХ.
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"Важно је подсјетити да 'Аутопутеви Републике Српске' од јуна 2023. године имају споразум са 'Аутоцестама ФБиХ', којим је корисницима омогућено да користе један ТАГ уређај за плаћање путарине у Федерацији БиХ, а корисницима из ФБиХ је омогућено да користе своје уређаје за плаћање у Републици Српској. Погодности увезивања система са Србијом моћи ће да користе само власници ТАГ уређаја купљених на продајним мјестима 'Аутопутеви Републике Српске'", навели су раније из овог предузећа.
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