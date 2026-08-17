Минић обилази центар за биомедицинска истраживања

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.
Заједно са премијером је и декан Медицинског факултета Ранко Шкрбић.
Након обиласка услиједиће састанак на којем ће бити ријечи о улагањима у развој капацитета Медицинског факултета.
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