Logo

Минић обилази центар за биомедицинска истраживања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:23

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.

Заједно са премијером је и декан Медицинског факултета Ранко Шкрбић.

Након обиласка услиједиће састанак на којем ће бити ријечи о улагањима у развој капацитета Медицинског факултета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

медицина

Медицински факултет

Медицински факултет УНИБЛ

Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

Шта је важније километража или старост аута? Ово морате да знате кад купујете половњак

Ауто-мото

Шта је важније километража или старост аута? Ово морате да знате кад купујете половњак

3 ч

0
Аутомобил

Ауто-мото

Возачи открили шта им највише смета у новим аутомобилима

3 ч

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Ђоковић открио када завршава каријеру

3 ч

0
Славина, чесма

Градови и општине

Више насеља у Источном Сарајеву остаје без воде

3 ч

0

Више из рубрике

ФК Борац

Република Српска

Влада Српске обезбиједила чартер лет за пут Борца на гостовање Викингуру

4 ч

0
директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: Наставак подршке Невесињу и развоју инфраструктуре

5 ч

2
Наплатне кућице у Јакуповцима

Република Српска

Проширују се наплатне станице Јакуповци и Чатрња

7 ч

1
Минић у Берковићима

Република Српска

Влада обезбиједила 800 хиљада КМ за реконструкцију спортске дворане у Берковићима

22 ч

11

  • Најновије

15

48

Послодавци траже 6.553 радника, ова им занимања требају

15

44

Шкоти не желе Инфантина, траже новог предсједника Фифе

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима