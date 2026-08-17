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Више насеља у Источном Сарајеву остаје без воде

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:00

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Славина, чесма
Фото: АТВ

Из Комуналног предузећа "Водовод и канализација" из Источног Сарајева саопштено је да екипа "Водовода" са Пала отклања квар усљед којег је отежано водоснабдијевање насеља Миљевићи, Петровићи, Станојевићи, Петруше, Козаревићи и Прљево брдо-Његошева улица.

Санација квара на транспортном цјевоводу додатно је отежана због велике количине депонованог материјала на локацији, што онемогућава непосредан приступ и успорава извођење радова.

"Нормализација водоснабдијевања зависи од поновног успостављања потребних количина воде према систему `Водовода` Источно Сарајево", наведено је у саопштењу.

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У саопштењу се напомиње да се наведена насеља снабдијевају водом која се испоручује из система паљанског "Водовода".

"Екипе континуирано прате стање у систему и расположиву количину воде усмјеравају и тако настоје да ублаже посљедице и одрже водоснабдијевање", наведено је у саопштењу.

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Тагови :

Источно Сарајево

Пале

Водоснабдијевање

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