Више насеља у Источном Сарајеву остаје без воде

Аутор:АТВ редакција
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Из Комуналног предузећа "Водовод и канализација" из Источног Сарајева саопштено је да екипа "Водовода" са Пала отклања квар усљед којег је отежано водоснабдијевање насеља Миљевићи, Петровићи, Станојевићи, Петруше, Козаревићи и Прљево брдо-Његошева улица.
Санација квара на транспортном цјевоводу додатно је отежана због велике количине депонованог материјала на локацији, што онемогућава непосредан приступ и успорава извођење радова.
"Нормализација водоснабдијевања зависи од поновног успостављања потребних количина воде према систему `Водовода` Источно Сарајево", наведено је у саопштењу.
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У саопштењу се напомиње да се наведена насеља снабдијевају водом која се испоручује из система паљанског "Водовода".
"Екипе континуирано прате стање у систему и расположиву количину воде усмјеравају и тако настоје да ублаже посљедице и одрже водоснабдијевање", наведено је у саопштењу.
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