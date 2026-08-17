Британски премијер насјео на превару: Мислио да комуницира са Трамповом савјетницом

Аутор:АТВ редакција
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Британски премијер Енди Бернам размјењивао је поруке с особом која се лажно представљала као једна од најближих савјетница Доналда Трампа, што су за "Политико" потврдила четири дужносника упозната са случајем.
Нови премијер комуницирао је с особом која је тврдила да је Сузи Вилс, савјетница кабинета Бијеле куће.
Према тврдњама извора, Бернам је након неког времена посумњао у аутентичност контакта.
Из "Даунинг Стрита" нису жељели давати детаље.
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"Не коментаришемо питања националне безбједности", поручили су.
Особа упућена у комуникацију изјавила је да је размијењено "неколико порука" након што је премијер преузео дужност, али је и устрајала на томе да њихов садржај "није био значајан".
Двојица званичника тврде да је британска амбасада у Вашингтону била довољно забринута због инцидента да је о свему обавијестила Бијелу кућу.
Саговорници су, као и остали извори у овом тексту, затражили анонимност због осјетљивости теме која се тиче националне безбједности.
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Због инцидента у британској влади појавила се бојазан да је телефон Сузи Вилс поново хакован.
Из Бијеле куће одбили су да коментаришу случај.
Прошле године су Бијела кућа и ФБИ покренули истрагу након што је више сенатора, гувернера и америчких директора примило поруке и позиве од особе која се такође представљала као Трампова савјетница.
"Вол Стрит Журнал" је тада извијестио да је Вилс обавијестила сараднике о томе да су јој контакти с телефона хаковани.
Садржај разговора између Бернама и лажне савјетнице, као ни тачно вријеме размјене порука, за сада нису познати. Детаљи о овом сигурносном пропусту држе се у тајности.
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Енди Бернам постао је премијер 20. јула.
Његов долазак на чело владе био је очекиван откако је 18. јуна побиједио на допунским изборима у Макерфилду и тиме осигурао насљедство Кира Стармера.
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