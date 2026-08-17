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Младића убила струја док је пецао: Кренуо да забаци штап и одмах пао мртав

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:01

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Струја
Фото: pexels/ Deepak Ramesha

Младић (25) страдао је од струјног удара, док је пецао у Харковској области.

Трагедија се догодила у суботу, 15. августа у граду Љуботин.

Како преносе локални медији, младић је отишао да пеца на једном од рибњака у околини града. Он се потом изуо и закорачио у воду, и кренуо да забаци штап. Тада је, како се вјерује, удица закачила електрични вод који је био под високим напоном. Несрећни младић остао је мртав на лицу мјеста.

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Екипе Хитне помоћи су одмах по дојави дошле на лице мјеста, али нису могли ништа да учине, осим да прогласе смрт несрећног младог човјека.

Тијело је пренето на обдукцију, а истрага би требало да установи како је тачно дошло до трагедије.

Подсјетимо, готово идентична трагедија догодила се прије неколико година у Србији. Трагедија се догодила у месту Горњи Брег у близини Сенте, а страдао је мушкарац стар 30 година, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

струјни удар

пецање

Страдао младић

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