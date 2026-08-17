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Забио се у камион комуналног предузећа и избацио га на жељезничку пругу

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:57

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

У јутарњим сатима у недјељу, 16. аугуста, у насељу Семизовац, Општина Вогошћа, догодила се саобраћајна несрећа.

У несрећи је путничко возило ударило у теретно возило КЈКП "РАД" д.о.о. Сарајево, потврђено је из овог предузећа.

Том приликом је причињена велика материјална штета на возилима и инфраструктури КЈКП "РАД", као и на инфраструктури Жељезница ФБиХ, јер је камион од силине ударца завршио на шинама.

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То је довело до обуставе саобраћаја из Сарајева према Високом, Зеници и Маглају, а ЖФБиХ су саопћиле како су завршени радови на санацији пруге.

Од данас, 17. аугуста, саобраћај на релацији од Сарајева према три наведена града и обрнуто поново је успостављен.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

жељезничка пруга

Вогошћа

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