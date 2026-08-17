Забио се у камион комуналног предузећа и избацио га на жељезничку пругу

Аутор:АТВ редакција
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У јутарњим сатима у недјељу, 16. аугуста, у насељу Семизовац, Општина Вогошћа, догодила се саобраћајна несрећа.
У несрећи је путничко возило ударило у теретно возило КЈКП "РАД" д.о.о. Сарајево, потврђено је из овог предузећа.
Том приликом је причињена велика материјална штета на возилима и инфраструктури КЈКП "РАД", као и на инфраструктури Жељезница ФБиХ, јер је камион од силине ударца завршио на шинама.
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То је довело до обуставе саобраћаја из Сарајева према Високом, Зеници и Маглају, а ЖФБиХ су саопћиле како су завршени радови на санацији пруге.
Од данас, 17. аугуста, саобраћај на релацији од Сарајева према три наведена града и обрнуто поново је успостављен.
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