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Кажете вруће вам је? Овако живи и ради српски домаћин

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:48

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Сељак превози бале цијена
Фото: Screenshot/Facebook

Колико је тежак рад и живот на селу, говори и овај снимак као подсјетник свима који се непрекидно жале како им је вруће и како им је тешко, а већину дана проведу под климом.

Снимак вриједног српског домаћина који скупља сено и не жали се ни на најгору врућину, обилази Србију док коментари само прште, на стотине њих.

Колико је тежак рад и живот на селу, говори и овај снимак као подсјетник свима који се непрекидно жале како им је вруће и како им је тешко, а већину дана проведу под климом.

И не само као подсјетник на тежак рад него и на то колико је труда потребно да се уложи за парче хљеба, јаје или литар млека, а ко живи на селу и од села то најбоље зна.

"Свака им част. Раде по цијели дан и не кукају да им је врућина..."

"Зато кад купујете од сељака, цјењкате се, а у ресторану оставите добре напојнице, покажите своју моћ..."

"Још кукају кад на пијаци купују домаће производе како им скупо..."

"Увијек ми је било жао сељака а уједно и понос што сам сељак."

"За њих нема ни врућина ни хладно, свака част..."

"И онда господа кажу скупо вам јагње или прасе скупа, вареника, сир, кајмак! Док леже у дебелом ладу и мијењају разне туристичке дестинације, сељаци горе на сунцу."

"Највише кукају на врућину они што седе у хладу, ја бих њих послала у малине па да виде шта је врућина, бато мој."

(Курир)

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Тагови :

село

Живот на селу

Србија

Сијено

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