Logo
Large banner

Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

Извор:

Б92

23.01.2026

17:55

Коментари:

0
Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

У градској управи Кијева спроводе се претреси у вези са случајем обвезница, а након што су односи предсједника Украјине Владимира Зеленског и градоначелника Кијева, Виталија Кличка заоштрени.

"Полиција је дошла у градску управу Кијева и уручила налог за претрес", наводи се у тексту, позивајући се на Кијевску градску државну администрацију.

Напомиње се да је то повезано са одлуком Градског савјета Кијева из 2020. године, која се односила на издавање обвезница унутрашњих локалних зајмова.

По мишљењу истражних органа, та одлука је нанијела штету буџету града. Градска управа негира оптужбе. На челу департмана налази се Владимир Репик, а претреси су обављени и у његовом дому.

Сукоб Зеленског и Кличка

У посљедње вријеме заоштрио се сукоб између Володимира Зеленског и градоначелника престонице Виталија Кличка. Почетком јануара предсједник Украјине оштро је критиковао градоначелника због недовољне припремљености престонице за ваздушне ударе.

Прије тога, Кличко је препоручио становницима да напусте град због прекида у снабдијевању електричном енергијом и грејањем. Како су писали медији, Кличко је свој позив назвао искреним упозорењем на тешку ситуацију.

У Украјини се такође активирала унутрашњополитичка конкуренција, подстакнута корупционим скандалима. НАБУ и САП су саопштили да су разоткрили шефа једне од фракција Врховне раде, који је нудио незакониту корист другим посланицима за гласање о законима.

Подијели:

Тагови:

Владимир Зеленски

Украјина

Vladimir Kličko

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Зеленски прешао границу

Свијет

Орбан: Зеленски прешао границу

11 ч

0
"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

Свијет

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

1 д

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

1 д

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

1 д

0

Више из рубрике

Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

Свијет

Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

4 ч

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Свијет

Шта се дешавало након пада Мадура: Делси Родригез тврди да су Американци пријетили да ће је убити

5 ч

0
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Свијет

Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

5 ч

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Свијет

Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner