Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

Извор:
Б92
23.01.2026
17:55
Коментари:0
У градској управи Кијева спроводе се претреси у вези са случајем обвезница, а након што су односи предсједника Украјине Владимира Зеленског и градоначелника Кијева, Виталија Кличка заоштрени.
"Полиција је дошла у градску управу Кијева и уручила налог за претрес", наводи се у тексту, позивајући се на Кијевску градску државну администрацију.
Напомиње се да је то повезано са одлуком Градског савјета Кијева из 2020. године, која се односила на издавање обвезница унутрашњих локалних зајмова.
По мишљењу истражних органа, та одлука је нанијела штету буџету града. Градска управа негира оптужбе. На челу департмана налази се Владимир Репик, а претреси су обављени и у његовом дому.
У посљедње вријеме заоштрио се сукоб између Володимира Зеленског и градоначелника престонице Виталија Кличка. Почетком јануара предсједник Украјине оштро је критиковао градоначелника због недовољне припремљености престонице за ваздушне ударе.
Прије тога, Кличко је препоручио становницима да напусте град због прекида у снабдијевању електричном енергијом и грејањем. Како су писали медији, Кличко је свој позив назвао искреним упозорењем на тешку ситуацију.
У Украјини се такође активирала унутрашњополитичка конкуренција, подстакнута корупционим скандалима. НАБУ и САП су саопштили да су разоткрили шефа једне од фракција Врховне раде, који је нудио незакониту корист другим посланицима за гласање о законима.
Свијет
11 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму