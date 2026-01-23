Шта се дешавало након пада Мадура: Делси Родригез тврди да су Американци пријетили да ће је убити

Извор:
Агенције
23.01.2026
16:06
Коментари:0
Привремена лидерка Венецуеле Делси Родригез рекла је групи инфлуенсера да су Сједињене Америчке Државе запријетиле убиством чланова власти уколико не пристану на сарадњу након заробљавања Николе Мадура.
Министар комуникација држао је телефон уз микрофон пред окупљеним инфлуенцерима наклоњеним режиму, док се на звучнику чуо глас в.д. Венецуеле Делси Родригез, која је тврдила да су, након што су америчке снаге заробиле Николу Мадура, она и други чланови његове владе добили 15 минута да одлуче хоће ли испунити захтјеве Вашингтона, "или ће их убити", пише Гардијан.
Родригез, бивша потпредсједница која је преузела власт након америчког напада и коју је Доналд Трамп касније похвалио због прихватања његових захтјева, рекла је да је на то пристала искључиво зато што су "пријетње и уцјене сталне". Такође је признала да јој је приоритет био "очувати политичку моћ".
Свијет
Откривено ко је ''продао'' Николаса Мадура?
Њене изјаве налазе се на снимку готово двосатног састанка, одржаног у Венецуели седам дана након америчког напада.
Видео, о којем је први извијестио локални новинарски колектив "La Hora de Venecuela", пружа риједак увид у функционисање чавистичког режима и открива како су се носиоци власти ужурбано трудили да поврате контролу над наративом након што је Вашингтон уклонио централну фигуру режима.
У контексту извјештаја да су Родригез и други чланови кабинета још прије напада водили разговоре са Сједињеним Америчким Државама и њиховим изасланицима, снимак показује страх преживјелих фигура режима да би могли бити проглашени издајницима, као и њихове напоре да спријече унутрашње распадање политичког покрета.
- Једино што бих тражила јесте јединство - рекла је Родригез током разговора с групом. Прије него што ју је укључио на звучник, тадашњи министар комуникација Фреди Нањез покушао је да је одбрани, позивајући да се зауставе "трачеви, гласине, интриге и покушаји дискредитације".
Тврдио је да је она "једина гаранција коју имамо да … можемо вратити предсједника и прву даму, али и окренути страницу и реконфигурисати наше снаге".
Родригез, која је говорила преко звучника шест минута, рекла је да ју је "бољело … што мора преузети одговорности у оваквим околностима".
Затим се осврнула на америчку војну операцију.
- Пријетње су почеле од прве минуте када су отели предсједника. Дали су Диосдаду, Хорхеу (Хорхе Родригез, брат в.д. предсједнице и предсједник парламента) и мени 15 минута да одговоримо, или ће нас убити - навела је.
Родригез је рекла да су амерички војници у почетку тврдили да су "(Мадуро и његова супруга Силија Флорес) убијени, а не отети", те да су она, њен брат и Кабељо одговорили да су "спремни подијелити исту судбину".
- И кажем вам, ми и данас стојимо иза те изјаве, јер су пријетње и уцјене сталне, и морамо поступати стрпљиво и стратешки опрезно, с врло јасним циљевима, браћо и сестре - додала је, прије него што је навела три циља: "очувати мир … спасити наше таоце … и очувати политичку моћ".
Снимак је, према свему судећи, настао путем видеоконференцијске платформе. Већина инфлуенсера била је физички присутна у просторији, док су се други прикључили онлине, а остаје нејасно како је снимак доспио у јавност. Ни власти Венецуеле ни Сједињених Америчких Држава нису одговориле на захтјеве за коментар.
Родригез ове седмице није поновила тврдње о америчким пријетњама смрћу, док су званичници у Вашингтону навели да би ускоро требала посјетити америчку престолницу.
- Ми смо у процесу дијалога, рада са Сједињеним Америчким Државама, без икаквог страха, како бисмо се суочили с нашим разликама и потешкоћама … и рјешавали их путем дипломатије - рекла је Родригез у сриједу.
Од заробљавања и изручења свог претходника, Родригез балансира између оштрог тона у земљи и сигнала Вашингтону да је спремна сарађивати с Трамповом администрацијом.
Историчарка и политичка аналитичарка Маргарита Лопес Маја, пензионисана професорица Централног универзитета Венецуеле, рекла је да је тешко утврдити да ли је пријетња смрћу уопште постојала.
- То може бити наратив који сама Родригез гради како би задржала базу на окупу, јер сви знају да се уклањање Мадура могло догодити само уз унутрашњу сарадњу - навела је Лопес Маја.
На састанку је министар комуникација позвао инфлуенсере да буду "опрезни" према "пуристима" који ће "изаћи и рећи да предајемо земљу, револуцију, да издајемо" чавизам.
Нањез је такође тврдио да је "све што се данас дешава", укључујући америчку контролу над венецуеланском нафтом, "једноставно план који је Мадуро ставио на сто", додајући: "То није уступак, поклон нити пораз; продаја нафте САД-у одувијек је била наш план".
Од америчког удара режим води наизглед контрадикторну политику, истовремено преплављујући друштвене мреже и Телеграм канале оштрим порукама против Сједињених Америчких Држава, док у пракси испуњава све Трампове захтјеве.
- Мислим да оно о чему власт заиста преговара јесте како да спаси властиту кожу - рекла је Лопес Маја.
Неколико дана након што је снимак процурио, Нанез је у оквиру реконструкције владе именован за министра околиша.
Један од првих потеза његовог насљедника, писца Мигела Анхела Переса Пиреле, било је отварање профила на друштвеним мрежама с циљем "одбране истине о Венецуели од кампања лажних вијести".
Тај потез се тумачи као још један показатељ да, чак и без Мадура и уз приближавање Сједињеним Америчким Државама, режим остаје суштински непромијењен, обиљежен репресијом, стотинама политичких затвореника и без икаквог временског оквира за нове изборе.
- Имамо двије широке опције: једна је отварање земље ка демократској транзицији. Друга је она с којом се чавизам очито поиграва: послушност САД-у, уз куповину времена како би покушали остати на власти кроз ауторитарну опцију уз одређена економска отварања - закључила је Лопес Маја.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч5
Најновије
Најчитаније
17
23
17
18
17
17
17
15
17
13
Тренутно на програму