Logo
Large banner

Привремена предсједница Венецуеле смијенила министра блиског Мадуру

Извор:

Танјуг

17.01.2026

07:56

Коментари:

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле
Фото: Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез смијенила је бизнисмена Алекса Саба са функције министра индустрије, саопштено је данас.

Родригез је у поруци објављеној на Телеграму навела да ће Министарство индустрије бити спојено са Министарством трговине.

русија украјина 2

Свијет

Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

Она је захвалила Сабу, Венецуеланцу колумбијског поријекла, "на његовој служби домовини", пренела је Анса.

Додала је да ће он преузети нове одговорности, али није износила више детаља.

Саб је близак сарадник свргнутог венецуеланског лидера Николаса Мадура и раније је оптуживан да је дјеловао као његов портпарол.

Кафа

Здравље

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

Саб је пуштен на слободу 2023. године у оквиру размјене затвореника са Сједињеним Америчким Државама, а на министарску функцију именовао га је Мадуро 2024. године.

Подијели:

Таг:

Venecuela

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

Свијет

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

10 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

11 ч

0
Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

Занимљивости

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

11 ч

0
Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Република Српска

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

11 ч

0

Више из рубрике

Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

Свијет

Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

1 ч

0
Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

Свијет

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

10 ч

0
Путин: Русија може да буде лидер беспилотне револуције

Свијет

Путин: Русија може да буде лидер беспилотне револуције

11 ч

0
Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

Свијет

Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

35

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

09

31

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

09

28

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

09

27

У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

09

25

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Small banner

Тренутно на програму

6:00

АТВ вијести (Р)

информативни програм вијести

7:00

Војвођански доручак

лајфстајл

7:30

Свет пољопривреде ЕП955 (Р)

емисија о пољопривреди

8:30

АТВ јутро

јутарњи програм

10:00

Вјежбајте са Лидијом С04 ЕП106

лајфстајл

10:15

Аутошоп магазин (Р)

емисија о аутомобилима

10:45

Од јутра до сутра ЕП167 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner