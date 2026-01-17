Привремена предсједница Венецуеле смијенила министра блиског Мадуру

Извор:
Танјуг
17.01.2026
07:56
Коментари:0
Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез смијенила је бизнисмена Алекса Саба са функције министра индустрије, саопштено је данас.
Родригез је у поруци објављеној на Телеграму навела да ће Министарство индустрије бити спојено са Министарством трговине.
Свијет
Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије
Она је захвалила Сабу, Венецуеланцу колумбијског поријекла, "на његовој служби домовини", пренела је Анса.
Додала је да ће он преузети нове одговорности, али није износила више детаља.
Саб је близак сарадник свргнутог венецуеланског лидера Николаса Мадура и раније је оптуживан да је дјеловао као његов портпарол.
Здравље
Које је најгоре доба дана за испијање кафе?
Саб је пуштен на слободу 2023. године у оквиру размјене затвореника са Сједињеним Америчким Државама, а на министарску функцију именовао га је Мадуро 2024. године.
Свијет
10 ч0
Регион
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Тренутно на програму
6:00
АТВ вијести (Р)
информативни програм вијести
7:00
Војвођански доручак
лајфстајл
7:30
Свет пољопривреде ЕП955 (Р)
емисија о пољопривреди
8:30
АТВ јутро
јутарњи програм
10:00
Вјежбајте са Лидијом С04 ЕП106
лајфстајл
10:15
Аутошоп магазин (Р)
емисија о аутомобилима
10:45
Од јутра до сутра ЕП167 (12+)
серијски програм