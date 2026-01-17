Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

Извор:
Танјуг
17.01.2026
07:54
Руске снаге одбиле су украјински ваздушни напад у Шолоховском и Кашарском округу региона, саопштио је гувернер Ростовске области Јуриј Сљусар.
- Нема извјештаја о жртвама или штети на терену - написао је Сљусар на Телеграму, преноси Интерфакс.
Руска војска је током ноћи неутралисала 99 украјинских дронова, саопштило је данас руско Министарство одбране.
Према подацима министарства, 47 беспилотних летјелица је уништено изнад Црног мора, а једна изнад Азовског мора.
Руско Министарство одбране је навело да је изнад Белгородске области оборено 29 дронова, изнад Курске области 12, по четири изнад Ростовске и Астраханске области и два изнад припојеног Крима.
