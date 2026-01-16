Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

Најбоље доба дана за пијење кафе

Ако пијете кафу одмах послије доручка, важно је да то урадите како треба.

Нутриционисткиња Михаела Клаус напомиње да је завршетак јутарњег оброка свјеже скуваном кафом савршен начин да искористите њене благодети.

- Кафа је снажан метаболички стимуланс, али се најбоље подноси на пун стомак како би се шећер у крви и хормони стреса одржали под контролом. Да бисте је учинили богатијом хранљивим материјама, додајте јој мало млијека са протеинима - каже нутриционисткиња за Реал Симпле.

Најгоре доба дана за пијење кафе

Најгоре вријеме за многе може бити испијање кафе на празан стомак одмах по устајању из кревета.

- Пијење кафе на празан стомак повећаће хормоне стреса у вашем тијелу - кортизол и адреналин - што вас касније може оставити исцрпљеним, а такође и успорити ваш метаболизам током времена - каже Клаус.

Никада није прерано за пијење кафе, појашњава Клаус, али само се побрините за то да имате мало протеина у тијелу како бисте одржали стабилни ниво шећера у крви и хормона стреса.

Када је прекасно за испијање кафе?

Ако имате проблема са спавањем или успаничењем, избјегавајте кофеин 12 сати прије спавања. То значи да, ако вам је обично вријеме за спавање у 22:00, посљедњу кафу би, према правилу, требало да попијете до 10 сати ујутру.