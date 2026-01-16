Logo
Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

Магазин новости

16.01.2026

22:57

Фото: Jason Villanueva/Pexels

Без обзира да ли посежете за својом омиљеном шољом кафе чим устанете из кревета или је то касније у току јутра или дана, можда би требало да размислите о временском распореду конзумирања кафе како бисте максимално искористили њене потенцијалне користи за ментално и физичко здравље.

Најбоље доба дана за пијење кафе

Ако пијете кафу одмах послије доручка, важно је да то урадите како треба.

Нутриционисткиња Михаела Клаус напомиње да је завршетак јутарњег оброка свјеже скуваном кафом савршен начин да искористите њене благодети.

- Кафа је снажан метаболички стимуланс, али се најбоље подноси на пун стомак како би се шећер у крви и хормони стреса одржали под контролом. Да бисте је учинили богатијом хранљивим материјама, додајте јој мало млијека са протеинима - каже нутриционисткиња за Реал Симпле.

Најгоре доба дана за пијење кафе

Најгоре вријеме за многе може бити испијање кафе на празан стомак одмах по устајању из кревета.

- Пијење кафе на празан стомак повећаће хормоне стреса у вашем тијелу - кортизол и адреналин - што вас касније може оставити исцрпљеним, а такође и успорити ваш метаболизам током времена - каже Клаус.

Никада није прерано за пијење кафе, појашњава Клаус, али само се побрините за то да имате мало протеина у тијелу како бисте одржали стабилни ниво шећера у крви и хормона стреса.

Када је прекасно за испијање кафе?

Ако имате проблема са спавањем или успаничењем, избјегавајте кофеин 12 сати прије спавања. То значи да, ако вам је обично вријеме за спавање у 22:00, посљедњу кафу би, према правилу, требало да попијете до 10 сати ујутру.

Кафа

