"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП

Други дио такмичења на Европском првенству ватерполисти Србије отворили су побједом против Француске резултатом 14:10. (4:2, 5:2, 3:2 2:4).
Тиме су "делфини" направили нови корак ка полуфиналу које ће изборити по двије најбоље екипе из обје групе. Изабраници селектора Уроша Стевановића до сада су славли против Холандије (након петераца), затим добили Шпанију и Израел. Ни у овој утакмици Стевановић није могао да рачуна на Душана Мандића који је на сусрету са Шпанијом зарадио искључење и добио двије утакмице сусупензије, али ће бити у тиму за наредна искушења.
Србија је повела са 1:0, да би Французи преокренули на 2:1. "Делфини" су потом узвратили серијом 6:0 за вођство 7:2, након чега су "триколори" постигли два гола. Мини-серију Француза прекинуо је Никола Јакшић за 8:4, 1.14 минута прије краја првог полувремена. То је мало опустило "делфине" који су са мање гаса одиграли трећи период и добили га са голом разлике, мада су Французи у посљедњој четвртини боље заиграли. Добили су тај период игре, али недовољно за изненађење, против домаћина шампионата. Српску побједу овјерио је Виктор Рашовић голом за 14:9, минут и по прије краја.
Најзаслужнији за побједу актуелног олимпијског првака били су Радомир Драшовић са три гола, док су по два постигли Милош Ћук, Никола Дедовић и Страхиња Рашовић. Код Француза бољи од осталих Томаа Верну са четири поготка.
Наредну утакмицу Србија ће играти против Мађарске у недјељу од 20.30 часова, док ће у уторак у истом термину снаге одмјерити са Црном Гором коју предводи бивши селектор "делфина" Дејан Савић.
