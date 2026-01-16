Logo
Large banner

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

Извор:

СРНА

16.01.2026

22:39

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Управа полиције Црне Горе саопштила је да је идентификовала 18 учесника непријављених окупљања који су блокирали саобраћајнице на територији Подгорице и Зете, који ће бити процесуирани.

- Службеници Управе полиције су данас предузели законом прописане мјере према учесницима непријављених окупљања који су блокирали саобраћајнице на кружном току на магистралном путу Никшић-Цетиње у насељу Горња Горица и на магистралном путу у мјесту Бистрица - наведено је у саопштењу.

Мјесец

Занимљивости

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

Полиција је привели више лица у просторије Одјељења безбједности Подгорица у циљу прикупљања обавјештења и расвјетљавања догађаја поводом нарушавања јавног реда и мира током трајања блокаде у близини кружног тока на магистралном путу Никшић–Цетиње, када је дошло до физичког и вербалног контакта између више лица.

Са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици по чијем налогу се предузимају даље мјере и радње.

На прилазима Подгорице из правца Цетиња, Никшића и Бара око 18.00 часова успостављен је саобраћај након што су мјештани Ботуна блокирали кружни ток ка Никшићу и Цетињу и Бару четврти дан заредом.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, више особа повријеђено

Протести мјештана Зете су покренути због изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Ботуну.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

protest

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црква крст православље вјера

Друштво

Избјегните немир и свађе: Ево шта сутра никако не ваља радити

1 ч

0
"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП

Остали спортови

"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП

1 ч

0
Научници открили змију величине аутобуса

Наука и технологија

Научници открили змију величине аутобуса

1 ч

0
Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

Свијет

Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

1 ч

0

Више из рубрике

Лутрија лото листић

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: Промијенио сам тактику

3 ч

0
Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

10 ч

0
Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

Регион

Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

10 ч

0
Нестао Славен Илић (17), полиција на ногама

Регион

Нестао Славен Илић (17), полиција на ногама

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

22

47

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

22

39

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

22

31

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

22

25

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner