Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

Управа полиције Црне Горе саопштила је да је идентификовала 18 учесника непријављених окупљања који су блокирали саобраћајнице на територији Подгорице и Зете, који ће бити процесуирани.
- Службеници Управе полиције су данас предузели законом прописане мјере према учесницима непријављених окупљања који су блокирали саобраћајнице на кружном току на магистралном путу Никшић-Цетиње у насељу Горња Горица и на магистралном путу у мјесту Бистрица - наведено је у саопштењу.
Полиција је привели више лица у просторије Одјељења безбједности Подгорица у циљу прикупљања обавјештења и расвјетљавања догађаја поводом нарушавања јавног реда и мира током трајања блокаде у близини кружног тока на магистралном путу Никшић–Цетиње, када је дошло до физичког и вербалног контакта између више лица.
Са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици по чијем налогу се предузимају даље мјере и радње.
На прилазима Подгорице из правца Цетиња, Никшића и Бара око 18.00 часова успостављен је саобраћај након што су мјештани Ботуна блокирали кружни ток ка Никшићу и Цетињу и Бару четврти дан заредом.
Протести мјештана Зете су покренути због изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Ботуну.
