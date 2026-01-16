Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

16.01.2026
12:31
Коментари:0
Далију Орешковић, посланика у хрватском парламенту, јуче је у Сабору ударила струја током сједнице.
То се догодило у тренутку док је говорио посланик из редова ХДЗ-а Марка Павића.
Орешковић се у једном тренутку спустила испод посланичке клупе, а недуго затим гласно вриснула и почела да маше руком, што су забиљежиле и камере.
"Да ли сте у реду, колегинице? Треба ли вам помоћ или?", упитао је потпредсједник Сабора Иван Пенава, који је тада предсједавао сједницом, прекинувши накратко Павићев говор.
"Струја ме ударила", одговорила је Орешковић.
"Чуо сам. Да ли сте у реду? Немојте направити кратки спој. Треба ли вам нека помоћ?", упитао је Пенава.
"Све је у реду", казала је, видно шокирана, Орешковић.
Након тога Павић је наставио са својим говором.
Ситуацију можете погледати у приложеном видеу од 5:42:48.
