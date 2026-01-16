Logo
Large banner

Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

16.01.2026

12:31

Коментари:

0
Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

Далију Орешковић, посланика у хрватском парламенту, јуче је у Сабору ударила струја током сједнице.

То се догодило у тренутку док је говорио посланик из редова ХДЗ-а Марка Павића.

Орешковић се у једном тренутку спустила испод посланичке клупе, а недуго затим гласно вриснула и почела да маше руком, што су забиљежиле и камере.

"Да ли сте у реду, колегинице? Треба ли вам помоћ или?", упитао је потпредсједник Сабора Иван Пенава, који је тада предсједавао сједницом, прекинувши накратко Павићев говор.

"Струја ме ударила", одговорила је Орешковић.

"Чуо сам. Да ли сте у реду? Немојте направити кратки спој. Треба ли вам нека помоћ?", упитао је Пенава.

"Све је у реду", казала је, видно шокирана, Орешковић.

Након тога Павић је наставио са својим говором.

Ситуацију можете погледати у приложеном видеу од 5:42:48.

Подијели:

Тагови:

Hrvatski sabor

Струја

Далија Орешковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

Хроника

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

3 ч

0
Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

Тенис

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

3 ч

0
Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

Занимљивости

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

3 ч

0
Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

Свијет

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

3 ч

0

Више из рубрике

Нестао Славен Илић (17), полиција на ногама

Регион

Нестао Славен Илић (17), полиција на ногама

18 ч

0
Туга у Хрватској: Преминула млада атлетичарка Ива Јовић

Регион

Туга у Хрватској: Преминула млада атлетичарка Ива Јовић

22 ч

0
Одборници траже забрану усташког поздрава "За дом спремни"

Регион

Одборници траже забрану усташког поздрава "За дом спремни"

23 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Професор сексуално узнемиравао ученицу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner