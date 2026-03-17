Сити пресудио сам себи

Аутор:АТВ
17.03.2026
23:03
Коментари:0
Фудбалери Реал Мадрида пласирали су се у четвртфинале Лиге шампиона након још једне побједе против Манчестер ситија са 2:1 (5:1).
Иако су први меч изгубили са 3:0, Сити се није могао отписати. Међутим, пресудили су себи већ у 20. минуту када Бернардо Силва добија црвени картон због игре руком у шеснаестерцу. Одговорност преузима Винисијус Жуниор који доноси Реалу предност од 1:0 и удаљава екипу Пепа Гвардиоле од могућег чуда.
Остатак меча је Сити провео са 10 играча на терену, али је успио да запријети Реалу. Халанд је донио нову наду у 41. минуту меча, међутим, сва срећа је ту престала.
У другом полувремену чак три гола су поништена, од тога два Манчестер ситија због офсајда. Сити је нападао и није одустајао, али недостајала им је завршница.
Са друге стране Реал Мадрид је играо растерећено и чекао је своју прилику. Неколико добрих контри зауставио је голман Ситија Ђанлуиђи Донарума који је држао атмосферу на Етихаду и даље загријаном.
У самом финишу попустила је сва нада, а са њом и пажња. Прво је Винисијус Жуниор постигао гол, прославио га, да би га ВАР поништио. Али, у 93. минуту Бразилац поново долази до гола на асистенцију Чуаменија и поставља коначних 2:1.
Реал би у четвртфиналу требало да игра против Бајерна који у Минхену брани високих 6:1 против Аталанте.
Арсенал - Бајер Леверкузен 2:0 (3:1)
Челси - ПСЖ 0:3 (2:8)
Спортинг - Бодо Глимт 5:0 (5:3)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
4 ч0
Фудбал
6 д0
Фудбал
6 д0
Кошарка
1 седм0
Најновије
Најчитаније
23
03
22
59
22
56
22
49
22
39
Тренутно на програму