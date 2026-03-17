Сити пресудио сам себи

Аутор:

АТВ

17.03.2026

23:03

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson

Фудбалери Реал Мадрида пласирали су се у четвртфинале Лиге шампиона након још једне побједе против Манчестер ситија са 2:1 (5:1).

Иако су први меч изгубили са 3:0, Сити се није могао отписати. Међутим, пресудили су себи већ у 20. минуту када Бернардо Силва добија црвени картон због игре руком у шеснаестерцу. Одговорност преузима Винисијус Жуниор који доноси Реалу предност од 1:0 и удаљава екипу Пепа Гвардиоле од могућег чуда.

Остатак меча је Сити провео са 10 играча на терену, али је успио да запријети Реалу. Халанд је донио нову наду у 41. минуту меча, међутим, сва срећа је ту престала.

У другом полувремену чак три гола су поништена, од тога два Манчестер ситија због офсајда. Сити је нападао и није одустајао, али недостајала им је завршница.

Са друге стране Реал Мадрид је играо растерећено и чекао је своју прилику. Неколико добрих контри зауставио је голман Ситија Ђанлуиђи Донарума који је држао атмосферу на Етихаду и даље загријаном.

У самом финишу попустила је сва нада, а са њом и пажња. Прво је Винисијус Жуниор постигао гол, прославио га, да би га ВАР поништио. Али, у 93. минуту Бразилац поново долази до гола на асистенцију Чуаменија и поставља коначних 2:1.

Реал би у четвртфиналу требало да игра против Бајерна који у Минхену брани високих 6:1 против Аталанте.

Остали резултати

Арсенал - Бајер Леверкузен 2:0 (3:1)

Челси - ПСЖ 0:3 (2:8)

Спортинг - Бодо Глимт 5:0 (5:3)

Mančester Siti

Реал Мадрид

Лига шампиона

Прочитајте више

Чудо у Лисабону: Бодо Глимт прокоцкао три гола предности, Спортинг у четвртфиналу Лиге шампиона

Фудбал

Чудо у Лисабону: Бодо Глимт прокоцкао три гола предности, Спортинг у четвртфиналу Лиге шампиона

4 ч

0
Боде Глимт - Спортинг

Фудбал

Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

6 д

0
Невјероватна сцена: Примио 3 гола за 15 минута, тренер избацио голмана

Фудбал

Невјероватна сцена: Примио 3 гола за 15 минута, тренер избацио голмана

6 д

0
Жријеб Лакташи

Кошарка

Јуниорска лига шампиона стиже у Лакташе: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

1 седм

0

Више из рубрике

Незапамћен преседан: Сенегалу одузета титула првака Африке и додијељена Мароку!

Фудбал

Незапамћен преседан: Сенегалу одузета титула првака Африке и додијељена Мароку!

2 ч

0
Чудо у Лисабону: Бодо Глимт прокоцкао три гола предности, Спортинг у четвртфиналу Лиге шампиона

Фудбал

Чудо у Лисабону: Бодо Глимт прокоцкао три гола предности, Спортинг у четвртфиналу Лиге шампиона

4 ч

0
Спалети близу новог уговора

Фудбал

Спалети близу новог уговора

6 ч

0
Серхио Ромеро завршио каријеру

Фудбал

Серхио Ромеро завршио каријеру

10 ч

0

