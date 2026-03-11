Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

Аутор:АТВ
Европска фудбалска сцена донијела је спектакуларне мечеве у осмини финала Лиге шампиона, а вече су обиљежиле убједљиве победе Боде Глимта, Реал Мадрида и Пари Сен Жермена, који су направили огромне кораке ка пласману у наредну рунду такмичења.
Норвешки Боде Глимт наставио је своју сензационалну сезону у Лиги шампиона пошто је на домаћем терену убједљиво савладао Спортинг из Лисабона, резултатом 3:0.
Вицешампион Норвешке не само да је побиједио, већ је потпуно надиграо екипу из Лисабона и још једном показао да њихов стадион представља право "гробље великана“, на којем су ове сезоне већ падали Манчестер сити, Атлетико Мадрид и Интер.
Спортинг је ипак боље отворио меч и већ у шестом минуту запријетио преко Луиса Суареза, који је послије корнера покушао главом, али није био прецизан. Тај покушај као да је разбудио домаћи тим, који је убрзо преузео иницијативу и почео да ствара шансе карактеристичним брзим акцијама.
Најприје је капитен Берг проиграо Евјена, који је центрирао за нападача Хега, али је његов ударац завршио поред гола. Недуго затим Евјен је поново био у прилици послије додавања Хаугеа, али је голман Руи Силва одлично интервенисао.
Притисак Бодеа исплатио се у 32. минуту када је судија Иван Кружилак досудио пенал након што је Вајанидис фаулирао Фета. Управо је Сонде Фет преузео одговорност и сигурно погодио за вођство домаћина.
Пред сам крај првог полувремена Норвежани су удвостручили предност. Послије брзе комбинације по лијевој страни, лопта се одбила до Олеа Бломберга, који је мирно послао лопту у мрежу за 2:0.
Коначан резултат постављен је двадесетак минута прије краја када је Јенс Хауге пробио по левом крилу и упослио Каспера Хега, који је из непосредне близине погодио за великих 3:0. Спортинг сада има тежак задатак да у реваншу у Лисабону покуша да надокнади велики заостатак.
Реал Мадрид је у великом дербију вечери савладао Манчестер сити са 3:0 и направио огроман корак ка четвртфиналу. Јунак утакмице био је капитен "краљевског клуба“ Федерико Валверде, који је постигао сва три гола и приредио вече за памћење навијачима на "Сантјаго Бернабеуу“.
Сити је имао прву шансу на утакмици преко Семења, али је голман Тибо Куртоа без проблема реаговао. Реал је брзо узвратио преко Брахима Дијаза, али се истакао Ђанлуиђи Донарума.
Први гол за домаће стигао је у 20. минуту. Куртоа је послао дугу лопту ка Валвердеу, који је побјегао одбрани Ситија, обишао Донаруму и послао лопту у празну мрежу.
Реал је убрзо удвостручио предност када је Винисијус Жуниор пробио по лијевој страни и пронашао Валвердеа, који је прецизним ударцем погодио супротни угао за 2:0. Уругвајац је комплетирао хет-трик у 42. минуту, поново послије акције Винисијуса и асистенције Дијаза.
У наставку меча Реал је могао и до четвртог гола, али Винисијус није успеи да искористи одбијену лопту. Имао је Реал прилику и из пенала након што је Донарума оборио Винисијуса, али је бразилски фудбалер лоше извео једанаестерац и италијански голман је лако одбранио његов ударац.
Још један спектакл виђен је на "Парку принчева", гдје је Пари Сен Жермен савладао Челси резултатом 5:2 и практично једном ногом закорачио у четвртфинале.
ПСЖ је повео већ у 10. минуту голом Бредлија Барколе након асистенције Жоаа Невеша. Челси је изједначио у 28. минуту преко Мало Густа, којем је асистирао Енцо Фернандез.
Пред крај првог полувремена Парижани су поново дошли до предности захваљујући голу Усмана Дембелеа. Међутим, лондонски тим је у 57. минуту поново изједначио када је Енцо Фернандез затресао мрежу послије додавања Педра Нета.
Ипак, завршница је у потпуности припала француском шампиону. Витиња је у 74. минуту погодио за 3:2, а у самом финишу бриљирао је грузијски ас Хвича Кварацкхелија. Популарни "Кварадона“ најприје је погодио у 86. минуту, а затим у четвртом минуту надокнаде поставио коначних 5:2.
Реванш мечеви биће одиграни за шест дана, али након оваквих резултата јасно је да су Боде Глимт, Реал Мадрид и Пари Сен Жермен направили огромне кораке ка четвртфиналу елитног европског такмичења.
