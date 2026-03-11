Иран објавио услове за крај рата: Само три ствари

Аутор:АТВ
Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан објавио је услове за завршетак рата који траје већ 12 дана и ком се у овом тренутку не назире крај, иако амерички предсједник Доналд Трамп тврди да је веома близу.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан објавио је на платформи Икс:
"У разговорима са лидерима Русије и Пакистана поново сам потврдио посвећеност Ирана миру у региону. Једини начин да се оконча овај рат - који су запалили ционистички режим и САД - јесте признање легитимних права Ирана, исплата репарација и чврсте међународне гаранције против будуће агресије".
Израел и САД нису објавили заједничко јавно саопштење у којем би јасно изнели јединствене ратне циљеве или прецизирали под којим условима би могли да одлуче да окончају кампању, наводи "Ројтерс".
У понедјељак је предсједник САД Доналд Трамп описао рат као "веома завршен, практично", али је у уторак Бијела кућа саопштила да ће се он завршити тек када Трамп процијени да су циљеви остварени и да је Иран у стању безусловне капитулације.
