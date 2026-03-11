Logo
Large banner

Фирма из БиХ била на дну, сад сви желе њихове производе

Аутор:

АТВ

11.03.2026

22:50

Коментари:

0
Фирма из БиХ била на дну, сад сви желе њихове производе
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Компанија Бинас из Бугојна наставила је остваривати изузетне пословне резултате. Ова фирма је прошле године повећала приходе на чак 63,8 милиона КМ.

Тиме се сврстала међу лидере домаће намјенске индустрије, пише БизнисИнфо.ба.

Годину раније приходи су износили 45,5 милиона КМ, што значи да је ријеч о расту од око 50 посто у само годину дана.

Но, ако се вратимо нешто дубље у прошлост, тек тада се може вид‌јети колики је препород компанија доживјела. Наиме, укупни приходи Бинаса 2021. године износили су само 1,6 милиона КМ, након чега су из године у годину постепено расли.

Компанија била на издисају

Бинас је некада био компанија на издисају, а данас је један од лидера бх. намјенске индустрије и вјероватно најбољи примјер трансформације коју је овај сектор доживио посљедњих година.

Купци њихових производа долазе из бројних земаља, међу којима су Чешка, Словачка, Румунија, Италија, Француска, Турска, Хрватска и Србија.

Раст добити од 150 посто

Када је ријеч о заради, ситуација је једнако импресивна. Компанија је прошле године остварила добит од преко 15 милиона КМ, што представља раст од чак 150 посто у односу на годину раније, када је профит износио око шест милиона КМ.

Станивуковић Минић

Република Српска

Да ли је Минић одбио дуел са Станивуковићем?

Ако се вратимо на 2021. годину, Бинас је тада пословао с губитком од око шест милиона КМ, што додатно говори о великој трансформацији компаније.

Производња и даље расте

Производња наставља расти, а нове наруџбе стижу из земље и иностранства. Компанија је прошле године покренула процес запошљавања више од стотину нових радника.

Такође, како смо већ писали, ускоро је планирана и изградња новог производног погона у Крајини.

Већински власник Бинаса је Федерација БиХ са 51 посто дионица, док 25,7 посто има америчка компанија Регулус Глобал, која је сувласник и у Претису.

У року од неколико година, под водством директора Абаза Манђуке, Бинас је вишеструко повећао број радника, приходе и добит, истиче овај портал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Firma

посао

dobit

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово су пумпе које су кажњене због неоправданог повећања цијена

Економија

Ово су пумпе које су кажњене због неоправданог повећања цијена

1 ч

0
Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

Економија

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

6 ч

0
Повлаче се боце за дјецу

Економија

Могу бити опасне: Ове боце се повлаче са тржишта БиХ

6 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Цијели свијет дрхти због најаве Ирана: Спремите се за још већи хаос

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

23

04

Партизан славио против Виртуса

22

59

Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

22

54

Драматични детаљи пожара у Италији: Страдала жена из БиХ

22

52

Иран објавио услове за крај рата: Само три ствари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner