Фирма из БиХ била на дну, сад сви желе њихове производе

11.03.2026
22:50
Компанија Бинас из Бугојна наставила је остваривати изузетне пословне резултате. Ова фирма је прошле године повећала приходе на чак 63,8 милиона КМ.
Тиме се сврстала међу лидере домаће намјенске индустрије, пише БизнисИнфо.ба.
Годину раније приходи су износили 45,5 милиона КМ, што значи да је ријеч о расту од око 50 посто у само годину дана.
Но, ако се вратимо нешто дубље у прошлост, тек тада се може видјети колики је препород компанија доживјела. Наиме, укупни приходи Бинаса 2021. године износили су само 1,6 милиона КМ, након чега су из године у годину постепено расли.
Бинас је некада био компанија на издисају, а данас је један од лидера бх. намјенске индустрије и вјероватно најбољи примјер трансформације коју је овај сектор доживио посљедњих година.
Купци њихових производа долазе из бројних земаља, међу којима су Чешка, Словачка, Румунија, Италија, Француска, Турска, Хрватска и Србија.
Када је ријеч о заради, ситуација је једнако импресивна. Компанија је прошле године остварила добит од преко 15 милиона КМ, што представља раст од чак 150 посто у односу на годину раније, када је профит износио око шест милиона КМ.
Република Српска
Да ли је Минић одбио дуел са Станивуковићем?
Ако се вратимо на 2021. годину, Бинас је тада пословао с губитком од око шест милиона КМ, што додатно говори о великој трансформацији компаније.
Производња наставља расти, а нове наруџбе стижу из земље и иностранства. Компанија је прошле године покренула процес запошљавања више од стотину нових радника.
Такође, како смо већ писали, ускоро је планирана и изградња новог производног погона у Крајини.
Већински власник Бинаса је Федерација БиХ са 51 посто дионица, док 25,7 посто има америчка компанија Регулус Глобал, која је сувласник и у Претису.
У року од неколико година, под водством директора Абаза Манђуке, Бинас је вишеструко повећао број радника, приходе и добит, истиче овај портал.
