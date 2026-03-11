Logo
Партизан славио против Виртуса

АТВ

11.03.2026

23:04

Партизан славио против Виртуса
Фото: Pexels

Кошаркаши Партизана су уписали веома велику побједу у оквиру 31. кола Евролиге! Они су у гостима славили против Виртуса из Болоње са 88:82, чиме су дошли до десетог тријумфа у овој сезони.

Једноставно, Партизан има баш минималне шансе да дође до позиције која води у ТОП 10 фазу, они имају чак шест побједа заостатка у односу на Панатинаикоса који је тренутно на десетом мјесту, но, црно-бијели играју за себе.

Помирио се Партизан с тим да више нема шта да изгуби, а онај излазни трансфер Камерона Пејна назад у НБА лигу је само показао да су црно-бијели баш дигли руке од Евролиге.

Чини се управо као да је то и недостајало овој екипи да "продише" и заигра баш онако како умије, у шта се увјерила и екипа Виртуса, која је ушла са превише поштовања према свом ривалу.

Виртус је славио једном против Партизана, тада су црно-бијели имали онај "прелазни" период, што је искористио Душко Ивановић, али сада није успио исто.

Био је потпуни егал, била је драма пред, а и током посљедње дионице, али је Партизан сјајном одбраном и са неколико напада успио да направи довољну превагу и упише побједу. Све то захваљујући сјајном Исаку Бонги, који је имао савршену утакмицу!

Нијемац је имао 16 поена, али и 11 скокова, уз пет асистенција. Најбољи код Партизана био је Карлик Џонс са 19 поена, Дилан Осетковски је додао 13, а Тоње Џекири 10. Код Виртуса је најбољи био Карсен Едвардс са 19 поена, Мет Морган је додао 18, а Мо Дијуф је имао 14.

Партизан је доста боље ушао у овај меч, желели су црно-бијели побједу. То је било јасно већ послије три минута, када је Партизан отишао серијом на 13:2, а потом и 20:12. Међутим, ту се десио и мали пад, што је било за очекивати. Виртус се вратио у меч, дошао је до 25:29 на крају првих 10 минута.

У другој деоници је та драма само настављена, играло се кош за кош, поен за поен, па нико није успио баш да се одлијепи. Партизан и Виртус су на око пет минута до краја полувремена је било 41:41, после чега је Партизан успио на полувремену да оде са 52:48.

Црно-бијели из Београда су одиграли доста добро у нападу, али то је мало и заказало на отварању треће дионице, али је прорадило. Црно-бијели су сјајном ролом Карлика Џонса дошли до предности од 65:63, а исти играч је погодио уз звук сирене.

Ипак, судије су то поништиле.

У посљедњој дионици је Партизан имао проблем када је искључен Бруно Фернандо, али су успели да славе на крају, преноси Телеграф.

