'ПарлАТВмент': О позоришту

Извор:
АТВ
'ПарлАТВмент' овог четвртка води вас на Театар фест 'Петар Кочић'.
Причамо о представама, пратећем програму, и специјалном програму фестивала 'Народно са народом'.
Даћемо одговор и на питање да ли је позориште огледало стварности.
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму