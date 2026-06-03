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'ПарлАТВмент': О позоришту

Извор:

АТВ

03.06.2026 18:00
pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' овог четвртка води вас на Театар фест 'Петар Кочић'.

Причамо о представама, пратећем програму, и специјалном програму фестивала 'Народно са народом'.

Даћемо одговор и на питање да ли је позориште огледало стварности.

Емисију уређује Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Парлатвмент

Предраг Ћурковић

АТВ

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