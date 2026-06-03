Малољетник слао лажне дојаве о бомбама у бх. граду

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона успјешно су расвијетлили кривично дјело „Лажно пријављивање“ које је током маја изазвало узнемиреност грађана и прекиде наставе у основним школама на подручју Јајца.
Према информацијама из МУП-а СБК/КСБ, на службене е-маил адресе школа у више наврата пристизале су лажне дојаве о постављеним експлозивним направама. Дојаве су запримљене 5. маја у три наврата, те 8. маја још два пута, због чега су надлежне службе морале подузимати хитне сигурносне мјере и провјере, пише Црна-Хроника.
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Након опсежне истраге коју су водили службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а СБК/КСБ, уз помоћ службеника ОСА-е БиХ и међународних интернет провајдера, те под надзором Кантоналног тужилаштва Травник, идентификоан је осумњичени за слање спорних порука.
По налогу Општинског суда у Јајцу, 2. јуна извршен је претрес стамбеног објекта на подручју општине Јајце. Током претреса од особе Н.М. (1975.) и малољетног лица рођеног 2012. године привремено су одузета два мобилна телефона која се доводе у директну везу с извршењем кривичног дјела „Лажно пријављивање“.
Из полиције наводе да ће све даље истражне радње бити провођене под надзором Кантоналног тужилаштва Травник и у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима ФБиХ.
Управа полиције овом приликом упутила је и апел родитељима и старатељима да појачају надзор над кориштењем интернета и паметних телефона код дјеце. Наглашавају да оно што малољетници често сматрају безазленом шалом може имати озбиљне правне посљедице, укључујући кривичну одговорност, полицијске претресе, одузимање електронских уређаја и значајне материјалне трошкове.
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Полиција упозорава да лажне дојаве изазивају панику међу грађанима, узнемиравају ученике и родитеље те непотребно ангажују полицију, хитну помоћ, ватрогасце и друге сигурносне службе које у том тренутку могу бити потребне на другим хитним интервенцијама.
Надлежни позивају родитеље да разговарају с дјецом о одговорном понашању у дигиталном простору како би се спријечили слични инциденти у будућности.
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