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Малољетник слао лажне дојаве о бомбама у бх. граду

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:49

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона успјешно су расвијетлили кривично дјело „Лажно пријављивање“ које је током маја изазвало узнемиреност грађана и прекиде наставе у основним школама на подручју Јајца.

Према информацијама из МУП-а СБК/КСБ, на службене е-маил адресе школа у више наврата пристизале су лажне дојаве о постављеним експлозивним направама. Дојаве су запримљене 5. маја у три наврата, те 8. маја још два пута, због чега су надлежне службе морале подузимати хитне сигурносне мјере и провјере, пише Црна-Хроника.

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Након опсежне истраге коју су водили службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а СБК/КСБ, уз помоћ службеника ОСА-е БиХ и међународних интернет провајдера, те под надзором Кантоналног тужилаштва Травник, идентификоан је осумњичени за слање спорних порука.

По налогу Општинског суда у Јајцу, 2. јуна извршен је претрес стамбеног објекта на подручју општине Јајце. Током претреса од особе Н.М. (1975.) и малољетног лица рођеног 2012. године привремено су одузета два мобилна телефона која се доводе у директну везу с извршењем кривичног дјела „Лажно пријављивање“.

Из полиције наводе да ће све даље истражне радње бити провођене под надзором Кантоналног тужилаштва Травник и у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима ФБиХ.

Управа полиције овом приликом упутила је и апел родитељима и старатељима да појачају надзор над кориштењем интернета и паметних телефона код дјеце. Наглашавају да оно што малољетници често сматрају безазленом шалом може имати озбиљне правне посљедице, укључујући кривичну одговорност, полицијске претресе, одузимање електронских уређаја и значајне материјалне трошкове.

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Полиција упозорава да лажне дојаве изазивају панику међу грађанима, узнемиравају ученике и родитеље те непотребно ангажују полицију, хитну помоћ, ватрогасце и друге сигурносне службе које у том тренутку могу бити потребне на другим хитним интервенцијама.

Надлежни позивају родитеље да разговарају с дјецом о одговорном понашању у дигиталном простору како би се спријечили слични инциденти у будућности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јајце

малољетници

дојава о бомби

Полиција

Школа

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