Осуђен бахати полицајац: Пјешаку прислонио пиштољ на главу због упозорења да пребрзо вози!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Новом Граду правоснажно је осудио граничног полицајца М.В. из Козарске Дубице због напада на пјешака З.И. кога је изударао и прислонио му пиштољ на главу након што га је упозорио да пребрзо вози!
Полицајац је оглашен кривим за наношење тјелесних повреда. Изречена му је мизерна условна казна од три мјесеца затвора, која се неће извршити уколико у наредних годину и по дана не починио ново кривично дјело или оштећеном З.И. не исплати 4.000 КМ. Пресуда је изречена након што је З.И. са тужилаштвом склопио споразум о признању кривице.
Све се одиграло 24. јула 2022. године у Новом Граду. У пресуди се наводи да је гранични полицајац напао З.И. који се улицом кретао као пјешак и који га је претходно упозорио због наводно брзе вожње.
”Оптужени је изашао из свог приватног аутомобила, те је репетирао службени пиштољ ”глок 17” и прислонио га на прса и главу оштећеном. Потом га је отвореном песницом више пута ударио у лице”, наводи се у пресуди.
Појашњава се полицајац М.В. потом ухватио пјешака за руку и покушао да га увуче у свој аутомобил, при том урлајући: ”Улази у ауто, ја сам службено лице”.
”Од оштећеног је покушао да одузме торбицу, траживши документа и понављајући повишеним тоном: ”Ја сам службено лице”. Након тога је, држећи пиштољ у руци ударио оштећеног у лице, а онда је сјео у ауто и одвезао се”, наводи се у пресуди.
Додаје се да је З.И. у овом нападу задобио крвне подливе на лицу (величине длана), те болно ограничене покрете врата.
Пресудом од граничног полицајца М.В. трајно је одузет пиштољ ”глок 17” са оквиром без муниције, који је враћен Граничној полицији БиХ.
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