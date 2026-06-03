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Мандићу смањена казна за убиство Ариела Богдановића!

Аутор:

Огњен Матавуљ
03.06.2026 13:34

Коментари:

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Dalibor Mandić
Фото: ATV

Врховни суд Републике Српске смањио је казну Далибору Мандићу и осудио га на 20 година затвора због убиства Ариела Богдановића!

Био осуђен на 30 година затвора

Првостепеном пресудом Мандић је био осуђен на 30 година затвора за тешко убиство, али је пресуда преиначена у ”обично” убиство и казна је смањена за 10 година.

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Хроника

Мандић осуђен на 30 година због убиства Богдановића

”Судско вијеће одбило је жалбу тужилаштва и дјелимично је уважио жалбу оптуженог и његовог браниоца. Пресуда Окружног суда је преиначена у правној оцјени дјела и одлуци о казни тако да су радње оптуженог правно квалификоване као кривично дјело убиство из члана 124. став 1. за које је оптужени осуђен на казну од 20 година затвора”, саопштио је Врховни суд Републике Српске.

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Хроника

Мандић тврди да му је убиство Богдановића намјештено!

У казну је урачунато вријеме проведено у притвору, а првостепена пресуда је у осталом дијелу остала неизмјењена.

Богдановић убијен 2. децембра 2022. године

Ариел Богдановић убијен је 2. децембра 2022. године. Према оптужници Мандић је у Булевару српске војске пратио Богдановића, који се пјешке кретао стазом од Тржног центра "Делта планет" ка Ребровачког мосту. Сустигао га је у близини студентског "Кампуса" и ножем убо у доњи дио трупа.

Далибор Мандић

Хроника

Убиство Ариела Богдановића: Мандић тражи ослобађајућу пресуду, тужилаштво најстрожу казну

Богдановић је кренуо да бјежи и Мандић је трчао за њим. Рањени младић је прешао преко улице и дошао до бензинске пумпе "Нестро петрол", гдје је исцрпљен вјероватно усљед крварења пао на асфалт. Док је лежао на путу убица му је пришао и мучки га избо ножем. Сам чин убиства су снимиле и надзорне камере бензинске пумпе.

Ариел Богдановић мучки избоден ножем

Обдукцијом је утврђено да је убица Ариелу задао још осам убода ножем, у лице, врат и грудни кош. Након злочина Мандић је побјегао у круг Кампуса. Ту се пресвукао и отишао кући. У 21.16 часова дошао је у теретану ”For life” гдје су га снимиле надзорне камере.

Убијени Ариел и оптужени Мандић били су запослени у фирми ”DDC MLS”. Критичне ноћи Ариел је завршио смјену и кренуо кући. Колегиница му је понудила превоз, што је он одбио, наводећи да жели да прошета. Порукама је контактирао са својом мајком Дијаном Богдановић. Написао јој је да иде кући и да пристави кафу. Успут је убијен...

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ариел Богдановић

Далибор Мандић

Далибор Мандић жалба

Бањалука

Убиство

Врховни суд Републике Српске

Коментари (3)
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