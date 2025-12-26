Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

Аутор:Огњен Матавуљ
26.12.2025
11:26
'Досије' доноси причу о убиству Ариела Богдановића.
Бањалука је 2. децембра 2022. године остала нијема. Ариел Богдановић нападнут је на улици и без јасног разлога и мотива избоден насмрт.
Експлицитни снимак убиства ширио се мрежама и узнемирио јавност. Исту ноћ због злочина је ухапшен његов радни колега Далибор Мандић, који је неправоснажно осуђен на 30 година затвора.
Први пут пред камерама Ариелови родитељи, Дијана и Томо Богдановић, за 'Досије' говоре о свом сину и дану када се није вратио кући, као и о судском процесу и животу након трагедије која их је заувијек промијенила.
Емисију уређује и води Огњен Матавуљ.
