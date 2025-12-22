Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

Аутор:Огњен Матавуљ
22.12.2025
14:19
Коментари:0
Свака три дана у Републици Српској једна породица заувијек изгуби некога у саобраћају.
Стање на путевима никада није било алармантније, а година иза нас остаће упамћена по највећем броју евидентираних саобраћајних незгода у историји.
У чему гријешимо?
Каква нам је казнена политика и да ли је треба пооштрити?
Како породице погинулих доживљавају правду и да ли је она достижна?
'Досије' говори о узроцима, одговорности и промјенама које су нужне за безбједан саобраћај.
Све детаље погледајте у емисији у видео прилогу испод текста.
