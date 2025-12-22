Logo
Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

Аутор:

Огњен Матавуљ

22.12.2025

14:19

Коментари:

0
Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

Свака три дана у Републици Српској једна породица заувијек изгуби некога у саобраћају.

Стање на путевима никада није било алармантније, а година иза нас остаће упамћена по највећем броју евидентираних саобраћајних незгода у историји.

У чему гријешимо?

Каква нам је казнена политика и да ли је треба пооштрити?

Како породице погинулих доживљавају правду и да ли је она достижна?

'Досије' говори о узроцима, одговорности и промјенама које су нужне за безбједан саобраћај.

Све детаље погледајте у емисији у видео прилогу испод текста.

Досије

saobraćajne nesreće

Коментари (0)
