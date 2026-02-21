Logo
Ковачевић: Конаковић признаје да му сметају представници Срба, чиме покушава прикрити да му сметају Срби

Извор:

РТРС

21.02.2026

16:21

Ковачевић: Конаковић признаје да му сметају представници Срба, чиме покушава прикрити да му сметају Срби
Фото: АТВ

Изјаве /министра спољних послова у Савјету министара Елмедина/ Дине Конаковића како /лидер СНСД-а/ Милорад Додик није једини проблем, него је проблем цијели СНСД, проблем је /српски члан Предсједништва БиХ/ Жељка Цвијановић, /предсједник Републике Српске Синиша/ Каран и сви ми - јасно показује да он има проблем са онима који су представници српског народа и које српски народ бира, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић за РТРС.

- Када мало анализирамо, значи да Конаковић има проблем са Србима. И да он, када каже да ће ставити и Милорада Додика и цијели СНСД и све представнике СНСД-а, а то су све представници српског народа на, како он каже, своје мјесто, то значи да он жели БиХ без Срба и без Републике Српске - рекао је Ковачевић.

Он истиче да Конаковић не показује ни минимум поштовања према Републици Српској, једном од два равноправна ентитета и према српском народу, равноправном конститутивном народу у БиХ, те да ће му Српска веома једноставно одговорити.

- Република Српска имаће одговор, српски народ имаће одговор и дефинитивно је да нећемо своју будућност гледати са онима који нас не поштују, него кажу да ће нас "стављати на своје мјесто" - поручио је Ковачевић.

Он је рекао да Република Српска и српски народ имају своје мјесто, гарантовано Уставом, Дејтонским споразумом и оно говори да су равноправан конститутивни народ и да ниједан министар спољних послова не смије да доноси одлуке без сагласности Српске и Срба.

- С обзиром да је Конаковић то упорно радио и да се трудио да на најбитнијим међународним адресама доноси одлуке које су супротне нашим интересима, које је он исто тако требало да представља, јасно нам каже да је наш пут живота без таквих једино право рјешење за Републику Српску, односно да Република Српска и српски народ морају да траже пут на којем ће бити самостални, слободни и неће им нико пријетити да ће их "стављати на своја мјеста" - истакао је Ковачевић.

Радован Ковачевић

