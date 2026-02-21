"Руке су вам крваве": Седми дан протеста у Сарајеву

21.02.2026
13:05
Коментари:0
У Сарајеву је данас седми дан протеста након смрти младића Ердоана Моранкића, који је погинуо у трамвајској несрећи.
Како пишу федерални медији, ово је уједно су и најмасовнији протест.
За разлику од претходних дана, када су на протестима доминирали средњошколци и студенти, данас су на улицама људи свих генерација.
Хиљаде људи на улицама Сарајева тражи правду, а главни мото је: "Руке су вам крваве".
