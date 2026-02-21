Logo
Large banner

"Руке су вам крваве": Седми дан протеста у Сарајеву

21.02.2026

13:05

Коментари:

0
"Руке су вам крваве": Седми дан протеста у Сарајеву
Фото: Screenshot / Avaz

У Сарајеву је данас седми дан протеста након смрти младића Ердоана Моранкића, који је погинуо у трамвајској несрећи.

Како пишу федерални медији, ово је уједно су и најмасовнији протест.

За разлику од претходних дана, када су на протестима доминирали средњошколци и студенти, данас су на улицама људи свих генерација.

Хиљаде људи на улицама Сарајева тражи правду, а главни мото је: "Руке су вам крваве".

Подијели:

Тагови :

Искакање трамваја у Сарајеву

Протест Сарајево трамвај

tramvaj

Ердоан Моранкић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Хроника

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

1 д

0
Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

Хроника

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

1 д

0
Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

Градови и општине

Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

1 д

0
Возач трамваја који је ударио у аутомобил у Сарајеву био надрогиран, истекла му и возачка дозвола

Хроника

Возач трамваја који је ударио у аутомобил у Сарајеву био надрогиран, истекла му и возачка дозвола

1 д

0

Више из рубрике

Драго Вуковић

БиХ

Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

16 ч

8
Хрвати се око трећег ентитета морају договарати са Бошњацима

БиХ

Хрвати се око трећег ентитета морају договарати са Бошњацима

20 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Провокација бошњачких странака и недостатак знања да ријеше проблеме у ФБиХ

1 д

0
Замрзнута имовина 11 држављана БиХ

БиХ

Замрзнута имовина 11 држављана БиХ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

14

49

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

14

42

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

14

33

Кошарац: Егзодус сарајевских Срба - најпотреснија прича о етничком чишћењу

14

32

Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner