Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Извор:

Кликс

20.02.2026

13:57

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу
Фото: Avaz

Возач трамваја који је возио под утицајем опојних дрога и скривио несрећу код Царевог моста у Сарајеву већ три године нема важећи документ за управљање трамвајем, потврђено је за Клиx.ба из МУП-а Кантона Сарајево.

Поводом информација да други возачи трамваја немају важећу дозволу и да дуго чекају на издавање докумената, увидом у службене евиденције Сектора за грађанска стања Нови Град, као надлежном за издавање возачких дозвола за возаче трамваја, утврђено је да у овом тренутку постоји 16 захтјева возача трамваја за продужење важења возачких дозвола.

"Сви захтјеви су у обради, а према Члану 20., став 3 Правилника о условима, начину оспособљавању, организовању и полагању испита и возачкој дозволи за возача трамваја, уз захтјев за продужење важења возачке дозволе прилаже се увјерење о здравственој способности за управљање трамвајем не старије од шест мјесеци. Према ставу 4. истог члана, захтјев за продужење може се поднијети тридесет дана прије истека важности постојеће возачке дозволе", рекли су нам из МУП-а.

Девет захтјева предато је прије истека важеће возачке дозволе, док је 7 њих предато након истека.

Према службеним евиденцијама, возач трамваја Н.К. који је управљао трамвајем који је учествовао у саобраћајној несрећи са путничким моторним возилом код Царевог моста није имао важећу возачку дозволу, тачније возачка дозвола му је истекла 1. јуна 2023. године и није подносио захтјев према МУП-у КС за продужење возачке дозволе.

Возачка дозвола за возача трамваја издаје се на период од три године.

Возач трамваја Н.К. имао је возачку дозволу са роком важења од 01.06.2020. до 01.06.2023. године.

